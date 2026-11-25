El índice de Aptología de noviembre 2026 revela que el arriendo en Medellín ($4,2M) y Envigado ($4,28M) lidera los costos, superando a Bogotá, Cali y Barranquilla.

El mercado inmobiliario en Antioquia registró costos de vivienda sin precedentes durante el mes de noviembre de 2026. Según los datos oficiales del Índice Aptología, arrendar un apartamento en Medellín cuesta una mediana de $4,2 millones mensuales. Esta cifra representa uno de los valores más elevados de todo el territorio colombiano.

Liderazgo de Medellín y Envigado en Costos

La capital antioqueña se posiciona por encima de otras grandes ciudades como Bogotá, Cali y Barranquilla. Sin embargo, el mercado inmobiliario del Valle de Aburrá cuenta con un competidor inmediato que incluso supera este promedio. En Envigado, el indicador alcanza los $4,28 millones mensuales.

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Comparativa Regional y Mediana Publicitaria

Para contextualizar este incremento, el comparativo de ciudades de noviembre muestra cifras significativamente menores en otras capitales. Bogotá registró una mediana de $2,61 millones. Barranquilla alcanzó los $2,67 millones. Cali se ubicó en $2,12 millones, mientras que Cartagena reportó $3,54 millones.

Es importante precisar que se trata de la mediana de los precios publicados, no necesariamente del valor final que pagan los arrendatarios después de negociar. El indicador tampoco incluye el costo de administración. Las cifras corresponden al Índice Aptología de arriendo de noviembre de 2026.

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Variedad según Habitaciones y Estratos

El precio solicitado cambia de acuerdo con las características del inmueble y su ubicación urbana. En Medellín, la mediana para un apartamento de una habitación se ubica alrededor de $2,69 millones mensuales. Para dos habitaciones sube a $3,82 millones, mientras que los inmuebles de tres o más habitaciones alcanzan los $5,15 millones.

La diferencia también se observa al revisar los precios por estrato. En el estrato 3, la mediana se sitúa en $2,3 millones; en el 4 llega a $3 millones; en el 5 alcanza $4,25 millones y en el 6 asciende a $6,1 millones. El informe registra también valores de $2,35 millones para el estrato 2 y de $2,44 millones para el estrato 1.

Desigualdad Geográfica en el Valle de Aburrá

La ubicación marca otra diferencia importante en el mercado de alquiler de Medellín. En el extremo más costoso aparecen sectores como Poblado Tesoro, con una mediana de $12 millones mensuales. El Poblado registra $11 millones, y La Calera alcanza $10,7 millones.

En el otro extremo, el reporte identifica valores más bajos en sectores como Miranda, con una mediana de $850.000. El Manzanillo se sitúa en $935.000, y Belén Altavista y Campo Valdés, ambos con $1 millón. Estas cifras deben leerse teniendo en cuenta el número de anuncios disponibles.