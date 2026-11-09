Arriendos en El Poblado se disparan 76% real en doce años mientras crece la densidad urbana

Análisis detallado sobre el aumento del 76,2% en el precio real de los arriendos en El Poblado entre 2014 y 2026, y su correlación con la densificación inmobiliaria y la falta de planificación de servicios públicos.

El mercado inmobiliario en El Poblado, Medellín, ha experimentado una transformación profunda y acelerada en los últimos doce años, marcando un punto de inflexión significativo en la dinámica de arrendamiento de la ciudad.

Según los datos revelados por la base de datos del Observatorio Inmobiliario Catastral de Medellín, conocido como OIME, el costo mensual por metro cuadrado de un apartamento en esta zona prime alcanzó la cifra de $53.812 pesos en julio de 2026. Este valor representa un salto considerable en comparación con los $15.851 pesos registrados en 2014, lo que evidencia un encarecimiento nominal del 239% en apenas una década.

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Aumento real del arriendo supera inflación

Sin embargo, para comprender el impacto real en el poder adquisitivo de los habitantes, es necesario descontar la inflación acumulada durante este período, lo que revela un aumento real del arriendo del 76,2%, una tasa que supera ampliamente el comportamiento general de los precios en la economía colombiana. Para ponerlo en perspectiva, un apartamento de tamaño mediano de 90 metros cuadrados, que costaba aproximadamente $1,43 millones de pesos mensuales en 2014, ahora requiere un pago de cerca de $4,84 millones, generando un incremento mensual de $3,4 millones que afecta drásticamente la economía familiar.

La velocidad con la que ocurrió este fenómeno es particularmente llamativa y sugiere una presión del mercado que se intensificó exponencialmente en la segunda mitad del periodo analizado. Entre 2014 y 2022, el precio real del metro cuadrado aumentó un 11,9%, un crecimiento sostenido pero moderado.

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No obstante, en los cuatro años subsiguientes, hasta julio de 2026, la tasa de aumento se disparó hasta el 57,5%, lo que indica que el arriendo se encareció casi cinco veces más rápido en la mitad del tiempo total. Estos hallazgos, presentados por Vivir en El Poblado tras un derecho de petición dirigido a la Secretaría de Gestión y Control Territorial, se basan en 15.677 observaciones de inmuebles entre 2014 y 2026, incluyendo 8.066 registros de arrendamientos y 7.611 de ventas.

Generalización del encarecimiento en barrios

Aunque no constituyen un censo oficial ni un índice representativo nacional, los datos muestran que el encarecimiento no se limitó a un sector específico, sino que fue generalizado en los 17 barrios con registros suficientes, donde las variaciones nominales oscilaron desde un 153% en Patio Bonito hasta un alarmante 397% en El Castillo. Paralelamente a la escalada de precios, El Poblado ha experimentado una densificación urbana intensa.

Entre 2017 y 2025, el inventario catastral pasó de 164.851 a 189.923 predios, lo que implica la adición de 25.072 unidades inmobiliarias sobre un territorio cuya superficie física se mantuvo prácticamente invariable en torno a los 12,7 millones de metros cuadrados. Este crecimiento no se debe exclusivamente a nuevas construcciones en lote, sino también a la subdivisión en propiedades horizontales, donde cada apartamento cuenta como predio independiente.

Densificación urbana exige respuesta integral

Simultáneamente, la superficie construida creció un 10,8%, pasando de 332,9 a 368,9 hectáreas, mientras que los metros cuadrados edificables aumentaron cerca del 26%, evidenciando un crecimiento vertical donde los edificios de veinte o más pisos subieron un 46%. La experta Diana Catalina Álvarez, de la Universidad Pontificia Bolivariana, advierte que esta densificación exige una respuesta integral de la ciudad en términos de infraestructura, transporte y espacios públicos, subrayando que la capacidad de albergar más viviendas no puede desvincularse de la calidad de vida y los servicios colectivos disponibles en el entorno urbano.