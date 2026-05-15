Arroz con leche con semillas de chía: Tradition meets nutrition

A traditional rice pudding garnished with chia seeds, offering added fiber, omega-3s, and protein, and suitable for breakfast, snack, or refreshing summer day. Best enjoyed chilled or at room temperature.

Esta versión combina el sabor tradicional del arroz con leche con los beneficios nutricionales de las semillas de chía, ideales para aportar fibra y sensación de saciedad .

Se trata del arroz con leche con semillas de chía, una preparación que mezcla ingredientes tradicionales con un aporte extra de fibra, omega 3 y proteínas. Este postre puede disfrutarse frío o a temperatura ambiente, por lo que también funciona como desayuno, merienda o una opción ligera para días calurosos.

Además, puede prepararse con leche vegetal para quienes prefieren una alternativa vegana. ¡Manos a la cocina! El primer paso es lavar el arroz con agua fría hasta que el agua salga transparente. Luego, en una olla, se debe calentar la leche junto con la rama de canela y la piel de limón a fuego bajo.

Cuando la mezcla esté caliente, se agrega el arroz y se cocina lentamente durante unos 35 o 40 minutos, revolviendo ocasionalmente para evitar que se pegue y lograr una textura cremosa. Una vez el arroz esté tierno, se retiran la canela y la cáscara de limón. Después se incorpora el azúcar o la miel junto con unas gotas de vainilla.

Finalmente, se añaden las semillas de chía y se deja reposar la preparación durante unos minutos para que espese naturalmente. El arroz con leche puede servirse en recipientes individuales y decorarse con canela en polvo antes de llevarlo al refrigerador o consumirlo de inmediato. ¡Buen provecho





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