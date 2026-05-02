Arsenal goleó al Fulham y afianza su liderato en la Premier League

El Arsenal superó al Fulham 3-0 con goles de Gyökeres (2) y Saka, consolidando su posición en la cima de la Premier League y preparándose para su enfrentamiento contra el Atlético de Madrid en la Champions League.

El Arsenal consolidó su posición de liderazgo en la Premier League con una contundente victoria en casa por 3-0 sobre el Fulham , impulsada por una actuación brillante de Bukayo Saka y un doblete de Viktor Gyökeres .

El partido, disputado en el Emirates Stadium, demostró la eficacia ofensiva y el juego fluido que caracterizan al equipo de Mikel Arteta. Con este triunfo, el Arsenal alcanza los 76 puntos, ampliando su ventaja sobre el Manchester City, aunque este último tiene dos partidos pendientes.

La victoria no solo refuerza las aspiraciones del Arsenal al título, sino que también inyecta confianza al equipo de cara al crucial enfrentamiento de la próxima semana contra el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones. Desde el inicio del encuentro, el Arsenal mostró una clara intención de dominar el juego. Bukayo Saka, en su regreso a la titularidad tras una lesión, fue una constante amenaza por la banda derecha.

Su centro preciso al minuto 9 encontró a Viktor Gyökeres, quien no dudó en rematar y abrir el marcador. La conexión entre Saka y Gyökeres se volvió clave en el desarrollo del partido, y al minuto 40, el extremo inglés aumentó la ventaja del Arsenal tras una asistencia del delantero sueco. Antes del descanso, Gyökeres completó su doblete con un potente cabezazo tras un excelente servicio de Leandro Trossard, sentenciando prácticamente el partido.

La primera mitad fue un claro reflejo de la superioridad del Arsenal, que controló el ritmo del juego y aprovechó al máximo sus oportunidades. El Fulham, por su parte, se vio superado por la intensidad y la precisión del equipo local, sin lograr generar ocasiones claras de peligro. En la segunda mitad, el Arsenal gestionó el resultado, priorizando la conservación de energía ante el importante partido de Champions League.

Mikel Arteta realizó algunos cambios para dar descanso a sus jugadores clave, manteniendo la solidez defensiva y evitando riesgos innecesarios. A pesar de la menor intensidad, el Arsenal continuó generando ocasiones de gol, demostrando su capacidad para mantener el control del partido. El Fulham intentó reaccionar, pero se encontró con una defensa bien organizada y un portero atento. Al final, el partido concluyó con un marcador de 3-0 a favor del Arsenal, confirmando su liderazgo en la Premier League.

Arteta se mostró satisfecho con el resultado y destacó la importancia de mantener este impulso para el partido contra el Atlético de Madrid. La victoria también tuvo repercusiones en la parte baja de la tabla, con el West Ham United sufriendo una derrota contundente ante el Brentford, lo que complica su lucha por evitar el descenso. El Brentford, por su parte, continúa su excelente campaña, aspirando a clasificar a competiciones europeas.

Otros resultados de la jornada incluyeron la victoria del Newcastle United sobre el Brighton y el empate del Sunderland ante el Wolverhampton. En el ámbito económico, se reportó un aumento en el consumo de los hogares del 3,5%, aunque se prevé una caída en la inflación. Paralelamente, se informa sobre la creciente actividad de los cárteles mexicanos, quienes estarían armando a grupos disidentes de las Farc





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