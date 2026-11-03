Arsenal lidera Premier League tras vencer a Liverpool en Anfield

El Arsenal se colocó líder de la Premier League con 24 puntos al ganar 1-0 al Liverpool con gol de Kai Havertz. Arteta celebra el triunfo.

El Arsenal se posicionó como el líder solitario de la Premier League tras imponerse por la mínima diferencia de 1-0 al Liverpool en el estadio Anfield. Este encuentro correspondió a la novena jornada del torneo y se desarrolló durante un domingo donde fue el único partido programado. La victoria permitió a los Gunners terminar con una racha de catorce años sin triunfar en la cancha de los locales en competiciones de liga.

Inicio temprano define el duelo

La definición del marcador llegó tempranamente, en el minuto dieciséis, gracias a una jugada colectiva que aprovechó un error defensivo. El portero brasileño Alisson cometió un mal saque que permitió al Arsenal recuperar el balón rápidamente. Declan Rice ejecutó un pase preciso que atraviesa toda la área, facilitando que Kai Havertz empujara el esférico hacia las redes para abrir el marcador.

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Este gol no solo dio la victoria, sino que colocó al delantero alemán en un historial notable dentro de la competición. Havertz se convirtió así en el jugador alemán con más goles anotados en la historia de la Premier League, sumando cuarenta y seis tantos y superando la marca de Ilkay Gündogan, quien registra cuarenta y cinco.

Respuesta ofensiva sin goles

Durante el resto del encuentro, el Liverpool desplegó un esfuerzo ofensivo intenso para igualar el resultado. El equipo dirigído por Andoni Iraola multiplico sus ataques para evitar la derrota, pero se enfrentaron a la solidez del portero español David Raya. A pesar de la presión constante, los locales no lograron desbordar la resistencia defensiva londinense.

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Las ocasiones claras fueron escasas pero peligrosas. Florian Wirtz vio cómo un lanzamiento de falta se estrellaba contra el larguero en el minuto treinta y nueve. Poco después, en el minuto cuarenta y tres, un remate de cabeza del argentino Alexis Mac Allister se fue fuera por un margen mínimo.

La controversia arbitral aumentó la tensión en el cierre del partido, ya que los locales reclamaron en vano varios penales. Esta situación añadió un componente de disputa adicional a un duelo caracterizado por la emoción y la alta intensidad física desde el silbido inicial hasta el pitido final.

Arteta celebra la resistencia

Mikel Arteta, técnico del Arsenal, destacó la importancia moral de este triunfo tras la reciente eliminación en la Copa de la Liga. A solo cinco días de caer ante el modesto Fleetwood, de la cuarta categoría, el entrenador londinense afirmó que la victoria era necesaria y que se sentía orgulloso de sus jugadores. Mikel Arteta fue capitán de este equipo en la última victoria en Anfield en 2012.

Declan Rice también habló tras el partido, reconociendo que el Liverpool puso al Arsenal bajo una fuerte presión continua. Rice alabó la solidez defensiva de su equipo y describió la solidaridad de sus compañeros como imbatible. Sin embargo, admitió que probablemente se pudo haber gestionado mejor el ritmo del partido cuando el rival no dejaba de atacar.

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Virgil van Dijk analiza la decepción

Por parte del Liverpool, el capitán Virgil van Dijk expresó su decepción tras una derrota que consideró honrosa pero complicadora en la tabla. Van Dijk reconoció que el equipo tuvo ocasiones claras pero sintió que no pudieron gestionar los últimos quince minutos para llevar más balones al área rival. La frustración dominó el vestuario después de sentir que se podía haber logrado un mejor resultado.

Con este triunfo, el Arsenal acumula veinticuatro puntos y arrebata el primer lugar al Manchester City, que cuenta con veintiuno. El City cayó por 1-0 ante el Brighton el sábado, mientras que el Chelsea ocupa el cuarto sitio con dieciséis puntos tras vencer al Manchester United, que se mantiene cerca de la zona de descenso.

El Liverpool se mantiene en la quinta posición con quince puntos. El equipo busca recuperar el rumbo en la próxima jornada, donde visitará al Crystal Palace. Por su parte, el Arsenal defenderá su liderazgo de local contra el Hull City en la última jornada antes del parón por los compromisos de selecciones nacionales.