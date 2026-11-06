Arte Rizoma 2026 en Bogotá une a 24 artistas en Open Doors

La exposición Arte Rizoma 2026 reúne a 24 creadores colombianos en Open Doors, Bogotá, hasta el 21 de noviembre. Una muestra sobre herencia cultural y conexiones artísticas.

La Plataforma Cultural Open Doors en Bogotá acoge Arte Rizoma 2026: Expansión de la sensibilidad, una exposición colectiva que reúne la obra de 24 artistas colombianos. La curaduría está a cargo de Jorge Torres González y busca destacar las conexiones entre el conocimiento y la creación artística a través de la herencia compartida.

Mecanismo Curatorial del Rizoma Artístico

Jorge Torres González utiliza el concepto de rizoma para explicar cómo las experiencias, expresiones y conocimientos culturales se entrelazan y transforman continuamente en el arte. Esta estructura no lineal permite comprender la creación como una red de vínculos que trasciende al individuo y se construye en relación con los demás participantes de la sociedad.

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El texto curatorial bajo el subtítulo 'Apropiación de lo propio' plantea que gran parte de lo cotidiano es resultado del trabajo de generaciones anteriores. Desde el lenguaje hasta las formas de construir saber, somos parte de una herencia colectiva que se expande y cuyo arte es una expresión fundamental de la creatividad humana.

Artistas y Colectivos Participantes

La muestra reúne obras de Beatriz González, Antonio Caro, Leo Matiz, Nicolás Cadavid, Adolfo Cifuentes, Liliana Toro, Claudia Amorocho, José Julián Agudelo Mora, Gladys Eliza Robles, Mauricio Delgadillo, Leonardo Palencia, Lika Prada, Oscar Villamizar, Diego Sierra Enciso, Bairo Martínez, Gloria Posada, Sebastián Gómez Vargas, José Ricardo Contreras, Andrés Camelo y Sergio Mendoza.

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A esta selección se suma el Colectivo Dicas, integrado por Dago Rivera, Freddy Celis y Martín Camargo, completando así el encuentro de 24 creadores. La exposición busca propiciar un diálogo entre las obras y el público, interpretando la realidad, recuperando memorias y ampliando la percepción del entorno desde múltiples lenguajes artísticos.

Impacto Cultural y Calendario de Visita

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Beca Nacional de Estímulos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Además, Open Doors es uno de los espacios ganadores de la Beca REI de la Red de Espacios Independientes de Bogotá, una apuesta por fortalecer escenarios culturales autónomos en la capital colombiana.

La exposición estará abierta al público hasta el sábado 21 de noviembre en la calle 79A # 69B-39, en Bogotá. Los horarios de visita son de 10:00 a 6:00 p.m., ofreciendo una oportunidad concreta para explorar las conexiones entre arte, sensibilidad y conocimiento colectivo.