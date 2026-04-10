Artemis 2: La NASA prepara el regreso histórico de la tripulación a la Tierra

La misión Artemis 2 de la NASA está a punto de culminar una fase crucial con el regreso de la tripulación a la Tierra. Este viernes, los astronautas, junto con el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense, completarán un viaje que ha sido cuidadosamente planificado y que se transmitirá a nivel mundial. La noticia detalla los preparativos finales, las maniobras clave y el proceso de amerizaje, marcando un hito significativo en la exploración espacial.

Este viernes 10 de abril se presenta como un día trascendental para la NASA y su ambiciosa misión Artemis 2 . Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), Jeremy Hansen, están a punto de emprender el regreso a la Tierra, con la hora prevista para las 7:00 de la noche, hora colombiana.

Este evento, meticulosamente planificado, es el resultado de meses de estudio y preparación tanto por parte del equipo de astronautas como de los controladores en Tierra, quienes han trabajado arduamente para asegurar un aterrizaje exitoso y seguro. La retransmisión de este acontecimiento estará disponible en una amplia gama de plataformas, incluyendo NASA+, Amazon Prime, Apple TV, Netflix, HBO Max, Discovery+, Peacock y Roku, permitiendo que un público global sea testigo de este hito espacial.\El protocolo de regreso a casa es un proceso complejo que involucra múltiples fases y meticulosas verificaciones. La NASA ha detallado que, antes del amerizaje, Koch y Hansen comenzarán con el almacenamiento del equipo utilizado durante la misión, retirando las redes de carga y los elementos de los compartimentos, y ajustando los asientos de la tripulación para garantizar la seguridad de todos a bordo. Asimismo, la tripulación revisará el último informe meteorológico, evaluará el estado de la fuerza de recuperación y confirmará el cronograma de reentrada. A lo largo del día, se llevarán a cabo operaciones post-aterrizaje. Previamente al regreso, a las 8:53 de la mañana, hora colombiana, se activaron los propulsores de Orión para la segunda corrección de la trayectoria de regreso, un paso crucial para afinar la ruta hacia la Tierra. Durante esta maniobra, Hansen supervisará los sistemas de guía, navegación y propulsión de Orión, asegurando que la nave espacial mantenga la alineación correcta para la reentrada atmosférica.\A medida que la nave Artemis II se acerca a su objetivo, los equipos de la NASA en Tierra intensifican los preparativos finales para la reentrada y el amerizaje de Orión. El amerizaje está programado para las 7:07 p.m., hora colombiana, y se espera que ocurra frente a la costa de San Diego. Aproximadamente a las 6:33 p. m. (hora colombiana), el módulo de servicio se separará. Minutos después, a las 6:37 de la tarde, se realizará una última maniobra de ajuste de trayectoria para refinar la ruta de vuelo antes de que la nave espacial inicie una serie de maniobras de balanceo para separarse de manera segura del equipo que se desprende. Orión alcanzará su velocidad máxima de aproximadamente 38.200 km/h justo antes de la entrada en la atmósfera. Durante el descenso, la nave espacial entrará en un período de interrupción de comunicaciones programado de seis minutos, a las 6:53 de la noche (hora colombiana), debido a la formación de plasma alrededor de la cápsula durante el pico de calentamiento. Tras la salida del apagón, la cápsula Orión desplegará sus paracaídas: primero, su cubierta de la bahía delantera, y luego, los paracaídas de frenado y los paracaídas principales, para reducir la velocidad de la cápsula y prepararla para el amerizaje. Una vez en el agua, la tripulación será evacuada de Orión dos horas después del amerizaje y trasladada al USS John P. Murtha, donde se someterán a evaluaciones médicas antes de regresar al Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston





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