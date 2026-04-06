Artemis II: Desafíos y riesgos en el lado oculto de la Luna

La misión Artemis II de la NASA enfrenta desafíos únicos en el lado oscuro de la Luna, incluyendo la pérdida de comunicaciones y temperaturas extremas. La cápsula Orión rompe récords de distancia y pone a prueba los sistemas vitales y la resistencia humana, preparando el camino para futuras expediciones espaciales, incluyendo una base lunar y el viaje a Marte.

Si algo vital llega a fallar, les toca improvisar: los riesgos de Artemis II en el lado oculto de la Luna . La misión Artemis II, un hito crucial para la exploración espacial , continúa su viaje histórico. Durante su sexto día en el espacio, la cápsula Orión superó la distancia máxima jamás alcanzada por un ser humano desde la Tierra, marcando un momento significativo para la humanidad.

El profesor y divulgador científico José Manuel Bautista, entrevistado por Noticias RCN, resaltó la importancia de este logro, afirmando que se está probando una cápsula diseñada para el espacio profundo, y que la mejor manera de hacerlo es llevarla lo más lejos posible. Esta misión representa un paso fundamental en la preparación para futuras expediciones y la eventual expansión de la presencia humana más allá de la órbita terrestre.\Durante el tránsito por el lado oscuro de la Luna, los astronautas enfrentan desafíos únicos y extremos. La pérdida temporal de las comunicaciones, causada por la masa lunar que bloquea las ondas de radio, obligará a la tripulación a realizar tareas de observación y experimentación sin el apoyo inmediato desde la Tierra. Esto representa una prueba crucial de la capacidad de los astronautas para actuar de forma autónoma y resolver problemas en condiciones adversas. Adicionalmente, la nave está expuesta a temperaturas extremas, cercanas a los -270 ºC, lo que pone a prueba los sistemas de soporte vital y los materiales aislantes de Orión. Los astronautas utilizan tablets equipadas con la aplicación Lunar Targeted App para realizar fotografías, grabar audios y tomar notas de voz, vinculando las observaciones geológicas con registros digitales en 3D. Esta combinación de tecnología y experiencia humana es esencial para recopilar datos valiosos y avanzar en la comprensión de la Luna y su entorno.\La misión Artemis II no solo evalúa el rendimiento de la nave y sus sistemas, sino también el impacto de la radiación en el cuerpo humano y en muestras biológicas. Experimentos como el Avatar, que incluye muestras de médula ósea, permiten a los científicos estudiar los efectos de la radiación en el organismo humano en un entorno espacial. Según Bautista, los astronautas mismos son parte de estos experimentos, sus cuerpos siendo puestos a prueba al igual que la nave Orión. Aunque los riesgos son considerables, con una probabilidad de fallo estimada, estas pruebas son indispensables para garantizar la seguridad de futuras expediciones. La información recopilada en Artemis II será crucial para el establecimiento de una base lunar proyectada para 2028 y, eventualmente, el ambicioso proyecto de un viaje a Marte. La exploración espacial continúa empujando los límites de la tecnología y la capacidad humana, abriendo nuevas fronteras y expandiendo nuestro conocimiento del universo





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