Artemis II: El Amerizaje y Rescate de la Tripulación se Espera en el Pacífico

La misión Artemis II se prepara para el amerizaje en el Océano Pacífico. Se detalla el crítico proceso de reingreso a la atmósfera, las altas temperaturas y la interrupción de comunicaciones, así como el despliegue de paracaídas y el rescate de la tripulación.

Alrededor de las 7:07 p.m. (hora de Colombia), se anticipa la culminación del amerizaje de la misión Artemis II, momento en el cual los astronautas serán rescatados por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Estas fuerzas estarán en espera en las aguas del Océano Pacífico para brindar asistencia. Se prevé que la tripulación experimente una interrupción en las comunicaciones con el centro de control de la NASA durante los seis minutos posteriores a su ingreso a la atmósfera terrestre.

Este período crítico culminará con el amerizaje, que tendrá lugar en las aguas del Océano Pacífico, específicamente frente a la costa de San Diego, California. \Durante la retransmisión oficial del evento, el centro de control de la NASA emitió un comunicado detallando los momentos clave: “Segundos después de la entrada en la atmósfera, se iniciará un lapso de seis minutos de interrupción de comunicaciones. Esta interrupción es consecuencia de la ionización que generará una capa de plasma alrededor de la nave espacial, impidiendo la recepción de comunicaciones y datos”. Este fenómeno, conocido como 'apagón de radio' o 'blackout', es un desafío inherente al reingreso atmosférico de las naves espaciales y requiere una planificación meticulosa por parte de la NASA. Uno de los momentos cruciales y potencialmente peligrosos de la misión ocurrirá cuando la nave reingrese a la atmósfera terrestre. En este instante, se estima que el exterior de la nave alcanzará temperaturas extremas, llegando hasta los 2.700 grados centígrados durante el descenso. Este calentamiento extremo, según las evaluaciones divulgadas por la NASA, es un resultado directo de la fricción entre la nave y las partículas atmosféricas a velocidades supersónicas. La nave experimentará una velocidad de descenso de más de 40.200 kilómetros por hora (aproximadamente 25.000 millas por hora).\El proceso de desaceleración es igualmente complejo y dependiente de la tecnología de vanguardia. La fricción con el aire actuará como el primer mecanismo de frenado, reduciendo gradualmente la velocidad de la nave. Sin embargo, para asegurar un descenso seguro y controlado, se desplegarán paracaídas de frenado a una altitud aproximada de 6.700 metros (22.000 pies). Este despliegue es un paso crucial en el procedimiento de amerizaje y permite reducir la velocidad de la nave a una velocidad que permita un amerizaje suave y seguro en el Océano Pacífico. La precisión en la sincronización del despliegue de los paracaídas y la gestión del descenso son aspectos críticos para garantizar el éxito de la misión y la seguridad de la tripulación. El amerizaje marca el retorno a la Tierra de la tripulación, luego de una misión espacial de gran importancia. El equipo de rescate, que incluye personal especializado de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, estará preparado para asistir a los astronautas inmediatamente después del amerizaje y para transportar la cápsula espacial y a la tripulación de vuelta a tierra firme. Se espera que este evento sea un hito significativo en el programa Artemis y una demostración del éxito de la cooperación internacional en la exploración espacial. El amerizaje y el posterior rescate son pasos críticos para el análisis de los datos recabados durante la misión y para la planificación de futuras misiones espaciales





elheraldoco / 🏆 19. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Artemis II Amerizaje NASA Océano Pacífico Reingreso Atmosférico Rescate Astronautas Espacio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Artemis II: NASA revisa planes de contingencia en caso de problemas en amerizaje de OriónPeriodista Internacional de Caracol Radio desde 2018. Cubre temas internacionales, tecnológicos y relacionados con Colombia en el exterior. Egresado de la Universidad de La Sabana como Comunicador Social y Periodista.

Read more »

Liliana Villarreal, la ingeniera colombiana liderando el rescate de los astronautas de Artemis IILa ingeniera colombiana Liliana Villarreal lidera el equipo de la NASA encargado de rescatar a los astronautas de Artemis II después del amerizaje de la cápsula Orión. Conoce los detalles de esta operación crucial y los desafíos técnicos que enfrenta la misión.

Read more »

EN VIVO 🔴 Artemis II: el minuto a minuto del amerizaje que cierra esta misión históricaEste viernes, el mundo tendrá los ojos puestos en el océano: la misión Artemis II culminará con un amerizaje milimétricamente calculado.

Read more »

La misión Artemis II alista el regreso a la Tierra y amerizaje para hoy'Podremos empezar a alegrarnos cuando la tripulación esté a salvo' a bordo del buque encargado de recuperarla, señaló el jueves Amit Kshatriya, administrador adjunto de la NASA, durante una rueda de prensa.

Read more »

Cómo ver el amerizaje de Artemis II en vivo desde ColombiaEl amerizaje marcará el cierre de una misión de diez días que devolvió a la humanidad a la órbita lunar por primera vez desde 1972, cuando tuvo lugar el histórico programa Apolo 17.

Read more »

Cómo ver la transmisión del amerizaje de Artemis II desde ColombiaEl amerizaje marcará el cierre de una misión de diez días que devolvió a la humanidad a la órbita lunar por primera vez desde 1972, cuando tuvo lugar el histórico programa Apolo 17.

Read more »