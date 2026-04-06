Artemis II: El Viaje a la Luna Alcanza Nuevos Hitos con el Sobrevuelo Lunar y la Visión Inédita de la Cara Oculta

La misión Artemis II continúa su viaje hacia la Luna, alcanzando momentos clave como el sobrevuelo lunar y la observación directa de la cara oculta. La tripulación, compuesta por astronautas de la NASA, comparte sus experiencias y perspectivas únicas desde el espacio.

El sobrevuelo lunar de la misión Artemis II, agendado para este lunes 6 de abril, se presenta como un hito crucial del viaje, con horarios precisos dentro de la ruta de la nave. En el epicentro de esta etapa fundamental, la tripulación se prepara para una serie de observaciones y maniobras que impulsan el avance del recorrido.

Los miembros de la tripulación han superado la mitad de su travesía hacia la Luna y, por primera vez, han contemplado directamente la cara oculta del satélite natural, durante un periplo en el que también han llevado a cabo verificaciones técnicas y actividades operativas a bordo de la cápsula Orion. En una conversación concedida a NBC News desde el espacio, la astronauta de la NASA Christina Koch compartió la experiencia de observar la Luna desde la ventana de la cápsula Orion, destacando diferencias significativas en comparación con la apariencia que se percibe desde la Tierra. Koch señaló que, al observar la superficie lunar, las zonas oscuras no coincidían con lo que esperaba ver, y describió la sensación con la frase: Las zonas más oscuras simplemente no parecen estar en el lugar correcto, comentó. Y hay algo en uno mismo que percibe que esa no es la Luna que está acostumbrado a ver. La astronauta agregó que, junto con sus compañeros de tripulación (Reid Wiseman, Victor Glover y Jeremy Hansen), compararon lo observado con material de referencia para identificar las regiones visibles desde su posición en el espacio. Koch afirmó: Esa es la cara oculta. Es algo que nunca habíamos visto antes. \La misión Artemis II inició el miércoles un recorrido de 10 días alrededor de la Luna, con la participación de los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen, quienes integran un vuelo que marca el retorno de una tripulación humana a una misión lunar después de más de cinco décadas. El lanzamiento se llevó a cabo a bordo del cohete Space Launch System junto con la cápsula Orion de la NASA. La nave ejecutó un encendido de motores el jueves por la tarde, lo que permitió abandonar la órbita terrestre y establecer rumbo hacia la trayectoria lunar. Wiseman describió el vuelo como un logro magnífico y enfatizó que la observación simultánea de la Tierra y la Luna desde la nave ha facilitado perspectivas combinadas del entorno espacial. La Tierra está casi en eclipse total. La Luna está casi a plena luz del día, y la única forma de obtener esa vista es encontrarse a medio camino entre ambos cuerpos, dijo. En cuanto a las condiciones dentro de la cápsula, Koch indicó que la tripulación ha podido descansar en el interior de la Orion, cuya cabina tiene un diámetro aproximado de 16.5 pies y un volumen habitable comparable al de una autocaravana. Las actividades diarias continúan siendo parte integral de la dinámica de la misión. Koch comentó: Ser humano aquí arriba es una de las cosas más fascinantes de esta misión. Somos simplemente personas tratando de salir adelante. Por ejemplo, podemos ir a observar la cara oculta de la Luna y maravillarnos ante su grandeza, para luego pensar: Mmm, tal vez debería cambiarme los calcetines, y ponernos a rebuscar para encontrar un par. Esa es, precisamente, la dicotomía de los vuelos espaciales tripulados. Durante el viernes y el sábado, los astronautas mantuvieron comunicaciones con sus familiares. Wiseman describió ese momento como uno de los más emotivos del viaje. Fue algo surrealista, afirmó. Por un instante, volví a reunirme con mi pequeña familia. Fue, sencillamente, el mejor momento de toda mi vida.\En las fases iniciales del vuelo, la tripulación comenzó las pruebas de los sistemas de soporte vital de la cápsula Orion. También se registraron inconvenientes técnicos, incluyendo fallos en el correo electrónico y problemas con el inodoro espacial, aunque el desarrollo general de la misión se ha mantenido estable. A las 12:41 a. m. ET del lunes (11:41 p. m. hora colombiana del domingo), se proyecta que la nave ingrese en la esfera de influencia lunar, momento en el que la gravedad lunar superará a la terrestre. El sobrevuelo lunar está programado para el mismo día, con una duración estimada de seis horas a partir de las 2:45 p. m. ET (1:45 p. m. hora colombiana). Durante este lapso, la tripulación estudiará regiones de la superficie que no son visibles desde la Tierra debido a la orientación constante de la cara oculta. A la 1:56 p. m. ET (12:56 p. m. hora colombiana), los astronautas sobrepasarán la distancia alcanzada por la misión Apolo 13, que había registrado 248,655 millas desde la Tierra. El punto de máxima distancia de la misión está previsto para las 7:05 p. m. ET (6:05 p. m. hora colombiana), con una distancia estimada de 252,757 millas, lo que representará un nuevo récord en vuelos tripulados. Durante el trayecto, la nave se ubicará a unas 4,600 millas de la superficie lunar





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