Artemis II inicia fase final hacia la Luna: Un hito histórico en la exploración espacial

La misión Artemis II entra en la fase final de su aproximación a la Luna, marcando un momento crucial en la historia de la exploración espacial. La tripulación se prepara para un sobrevuelo récord, con el objetivo de estudiar la Luna y sentar las bases para futuras misiones tripuladas.

El lunes marcó un hito crucial para la misión Artemis II, con el inicio de la fase final de su aproximación a la Luna. En este momento, la nave se encuentra a aproximadamente 63.000 kilómetros de la Luna y a unos 374.000 kilómetros de la Tierra, según declaraciones de un funcionario de la NASA . Este punto de inflexión es crucial, ya que la gravedad lunar comienza a ejercer una mayor influencia sobre la nave espacial que la gravedad terrestre.

Artemis II, que lleva una tripulación a bordo, se prepara para utilizar la gravedad lunar para un sobrevuelo estratégico que la llevará a una distancia récord del satélite natural, superando cualquier punto alcanzado por el ser humano hasta la fecha. Este sobrevuelo, que representa el primer viaje tripulado alrededor de la Luna desde 1972, promete ser un evento trascendental en la historia de la exploración espacial.\La tripulación de Artemis II, compuesta por astronautas altamente entrenados, ha llevado a cabo pruebas exhaustivas para asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas de la nave, incluyendo una evaluación del pilotaje manual. Además, han revisado meticulosamente su plan de observación científica, con el objetivo de identificar y fotografiar detalladamente diversos accidentes geográficos en la superficie lunar. En la previa al evento, la tripulación compartió imágenes impresionantes de la Luna, incluyendo una vista del cráter Cuenca Oriental, un enorme cráter de impacto que ya había sido documentado por misiones anteriores. Charles Duke, astronauta del programa Apolo y uno de los últimos hombres que caminaron sobre la Luna en 1972, envió un mensaje de ánimo a la tripulación desde la Tierra. La atmósfera a bordo de la nave es de optimismo y entusiasmo. Los astronautas, despertando con la canción 'Pink Pony Club', de Chappell Roan, se comunicaron con el Centro de Control de la Misión en Houston y compartieron momentos emotivos, como la conversación de uno de los astronautas con sus hijas desde el espacio. Los astronautas, con formación en geología, están listos para estudiar las formaciones lunares, incluidos antiguos flujos de lava y cráteres de impacto, lo que les permitirá obtener una comprensión más profunda de la historia geológica de la Luna.\Durante el sobrevuelo, los astronautas disfrutarán de una perspectiva única de la Luna, diferente a la que ofrecieron las misiones Apolo. Artemis II se aproximará a poco más de 4.000 millas, permitiendo una visión completa y circular de la superficie lunar, incluyendo regiones cercanas a ambos polos. La astronauta Koch relató que vieron la cara oculta de la Luna, describiendo la experiencia como 'absolutamente espectacular' en una entrevista en vivo desde el espacio. Esta misión es un paso fundamental en el plan a largo plazo de la NASA para regresar a la Luna de manera sostenida, con el objetivo de establecer una base permanente que sirva como plataforma para futuras exploraciones espaciales. El sobrevuelo permitirá a los ingenieros y científicos de la misión recopilar datos cruciales sobre el funcionamiento de la nave espacial, la cual no había transportado seres humanos hasta ahora. La misión Artemis II está marcando un momento histórico en la exploración espacial, abriendo el camino para futuras misiones tripuladas y el establecimiento de una presencia humana permanente en la Luna





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