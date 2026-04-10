Artemis II Regresa a la Tierra: Hito en la Exploración Lunar

La misión Artemis II culmina con el regreso de sus astronautas tras 10 días de exploración. La cápsula Orión regresa a la Tierra, marcando un hito y sentando las bases para futuras misiones lunares.

En pocas horas, la tripulación de la misión Artemis II, tras una exitosa expedición de 10 días, regresará a la Tierra, marcando un hito en la exploración espacial . Este viernes, 10 de abril de 2026, será recordado como el día en que Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen, los cuatro astronautas a bordo de la Artemis II, culminaron sus investigaciones en las cercanías de la Luna .

La misión, que ha sido calificada como un paso crucial para el futuro de la humanidad en el espacio por el presidente de la Asociación Espacial de Colombia, ha superado expectativas y ha dejado huella en la historia de la exploración espacial.\El viaje de la tripulación de Artemis II, que los llevó a más de 406.000 kilómetros de la Tierra, un récord sin precedentes, les permitió ser testigos del lado oculto de la Luna, una experiencia que nadie antes había vivido. Durante más de una semana, los astronautas residieron en la cápsula Orión, equipada con tecnología de vanguardia para garantizar el éxito de la misión. El despegue, que tuvo lugar el miércoles 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, fue el inicio de un viaje que culminará con el amerizaje en San Diego, California, programado para después de las 5:00 p.m., hora local. El retorno no está exento de desafíos, ya que el escudo térmico de Orión deberá resistir temperaturas de hasta 2.700 °C al atravesar la atmósfera a una velocidad de aproximadamente 38.000 kilómetros por hora. Esta misión representa un punto de inflexión, ya que sienta las bases para futuras exploraciones espaciales, incluyendo el ambicioso proyecto de alunizaje previsto para el año 2028.\La misión Artemis II ha generado gran expectación a nivel mundial, despertando curiosidad sobre diversos aspectos de la vida de los astronautas en el espacio, como su alimentación y el uso del baño. La NASA ha respondido a estas y otras preguntas para mantener informada a la población. Además de los logros de la misión, se ha generado interés sobre los requisitos para convertirse en astronauta de la NASA. Los aspirantes deben poseer estudios en ingeniería, ciencias biológicas, físicas, informática, matemáticas o campos afines. Aunque no existe un límite de edad estricto, el promedio de edad de los astronautas suele estar entre los 26 y 46 años. Es fundamental contar con la nacionalidad estadounidense o una doble nacionalidad para ser considerado, lo que ha permitido la participación de astronautas de diversas nacionalidades como japoneses, canadienses, rusos y brasileños, entre otros. La experiencia de vuelo también es un factor relevante, ya que los aspirantes deben tener un mínimo de tres años de experiencia como piloto o haber acumulado menos de mil horas de vuelo. Aunque no es obligatorio haber servido en las fuerzas militares, la formación y el entrenamiento son cruciales para el éxito en esta profesión. Finalmente, los salarios de los astronautas suelen despertar interés público, con un ingreso anual de 152.258 dólares, según el último registro de 2024. El amerizaje de la cápsula Orión de Artemis II en las aguas del Pacífico, que tendrá lugar a las 7:07 de la noche, hora de Colombia, marcará el cierre de esta histórica misión.\En otras noticias, se reporta movimiento en el precio del dólar en Colombia hoy 10 de abril de 2026. Además, se informa sobre posibles fallas e irregularidades en el sistema de pasaportes y su contrato de mejoramiento. En otros ámbitos, el actor Alejandro Estrada rompió el silencio tras la expulsión de Eidevin López en La Casa de los Famosos Colombia, compartiendo sus impresiones sobre el tema





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