Artemis II: Un Viaje Histórico Alrededor de la Luna, con Récord y Eclipse Solar

La misión Artemis II de la NASA completa un sobrevuelo lunar sin precedentes en más de medio siglo, alcanza la mayor distancia de la Tierra y presencia un eclipse solar, marcando un hito en la exploración espacial.

La misión Artemis II de la NASA marcó este lunes 6 de abril una serie de momentos históricos de trascendencia: completó un sobrevuelo alrededor de la Luna , una hazaña no vista en más de medio siglo, alcanzó su mayor distancia de la Tierra y, además, experimentó un eclipse solar .

La tripulación, compuesta por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, entró en lo que la NASA designa como la esfera de influencia lunar este lunes y concretó el primer sobrevuelo lunar tripulado desde 1972. Poco después de iniciar la operación, la tripulación de Artemis II logró la mayor distancia de la Tierra alcanzada por seres humanos: 406.772 kilómetros, superando por 6.600 kilómetros el récord establecido por la misión Apolo 13 en 1970. Este logro es un testimonio del progreso tecnológico y de la audacia humana en la exploración espacial. El sobrevuelo lunar, una operación meticulosamente planificada y ejecutada, representó un hito en la ambición de la humanidad por conquistar el espacio exterior. \El sobrevuelo alrededor de la Luna tuvo una duración aproximada de siete horas: desde las 2:45 p. m., hora del este de Estados Unidos (1:45 p. m., hora Colombia) hasta las 9:20 p. m., hora de Estados Unidos (8:20 p. m., hora Colombia). Durante este tiempo, los astronautas vivieron una experiencia sin igual, adentrándose en el entorno lunar y realizando observaciones cruciales para futuras misiones. Hubo un periodo de unos 40 minutos durante los cuales la comunicación con Artemis II fue interrumpida, mientras los astronautas sobrevolaban la cara oculta de la Luna. Esta interrupción, aunque breve, generó expectación y tensión, ya que la tripulación estaba completamente aislada del contacto con la Tierra. La NASA transmitió el histórico sobrevuelo en su página web, así como en plataformas como YouTube, Amazon y Netflix, ofreciendo comentarios tanto de los astronautas a bordo de la nave espacial como de expertos desde el Centro de Control de Misión en Houston, Texas. La transmisión permitió que millones de personas alrededor del mundo siguieran este evento, compartiendo la emoción y el asombro. La nave espacial mantuvo una trayectoria precisa para completar una órbita lunar sin ingresar a su órbita, permitiendo a los astronautas explorar una región de la Luna que no había sido vista antes con detalle por humanos. \Hacia el final del sobrevuelo, los astronautas presenciaron un evento astronómico extraordinario: un eclipse solar. Durante aproximadamente 53 minutos, la nave espacial se alineó perfectamente con la Luna y el Sol, provocando que la estrella desapareciera de la vista. Este momento brindó una oportunidad única para estudiar la corona solar, la capa más externa de la atmósfera del Sol, que se hizo visible como un halo luminoso. Además, la tripulación estuvo atenta a posibles destellos de luz causados por meteoritos que impactaran la superficie lunar. Esta experiencia, combinada con el sobrevuelo lunar y el récord de distancia, consolida la misión Artemis II como un hito significativo en la historia de la exploración espacial, preparando el camino para futuras misiones tripuladas al espacio profundo y sentando las bases para una presencia humana más constante en la Luna y más allá. La meticulosa planificación y la ejecución precisa de cada fase de la misión, desde el lanzamiento hasta el retorno a la Tierra, son un testimonio del trabajo arduo y la dedicación de miles de personas involucradas en este proyecto trascendental. Siga el minuto a minuto del histórico sobrevuelo lunar realizado por los astronautas de la misión Artemis II. REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS Con AFP y Efe





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