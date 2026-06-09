Artemis III: la tripulación elegida para iniciar la presencia humana sostenida en la Luna

La NASA reveló los cuatro astronautas que liderarán Artemis III, una misión multinacional que combinará tecnología inédita, operaciones en órbita y sistemas de aterrizaje privados para sentar las bases de una colonización lunar a partir de 2027.

Los astronautas seleccionados para la misión Artemis III representan la combinación de experiencia militar, científica y tecnológica que la NASA considera esencial para cumplir con el ambicioso objetivo de establecer una presencia humana sostenida en la Luna a partir de 2027.

La agencia espacial anunció que cuatro hombres integrarán la tripulación que liderará la construcción de la infraestructura lunar y la realización de experimentos en órbita terrestre, en una campaña que será multinacional y multipropósito. La iniciativa busca reducir riesgos antes de que las futuras generaciones vuelvan a caminar sobre la superficie lunar, asumiendo riesgos calculados y aprovechando tecnologías nunca antes empleadas, como sistemas de aterrizaje desarrollados por empresas privadas y maniobras en espacio profundo.

La presentación de la tripulación se dio en el marco de una actualización general del estado del programa, donde se subrayó la complejidad de la misión, catalogada como una de las más difíciles jamás intentadas por la humanidad. Entre los elegidos se encuentra Andre Douglas, ingeniero y exmiembro de la Guardia Costera de EE. UU.

, cuya trayectoria académica es una de las más amplias del grupo: posee una licenciatura en ingeniería mecánica, tres maestrías (ingeniería mecánica, arquitectura naval e ingeniería marítima, y ingeniería eléctrica e informática) y un doctorado en ingeniería de sistemas. Antes de incorporarse a la NASA, Douglas trabajó en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, participó en la modificación de la trayectoria de asteroides y colaboró con el instrumento científico MEGANE de la misión MMX de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial.

En 2024 fue nombrado astronauta suplente de Artemis II, lo que le permitió integrarse activamente en la preparación de futuras misiones lunares. El otro astronauta es el coronel retirado del Cuerpo de Marines de EE. UU.

, cuya carrera operativa incluye más de 7.000 horas de vuelo en 95 tipos diferentes de aeronaves, helicópteros y planeadores, así como la participación en la misión STS‑129 del transbordador espacial en 2009, donde realizó dos caminatas extravehiculares y entregó equipamiento a la Estación Espacial Internacional. Posteriormente formó parte de las Expediciones 52 y 53 en la ISS, acumulando 139 días en órbita, más de 108 millones de kilómetros recorridos y cinco actividades extravehiculares que superan las 32 horas.

Además, ha participado en el programa CAVES de la Agencia Espacial Europea y comandó la misión submarina NEEMO 19 de la NASA, experiencias que refuerzan su capacidad para operar en entornos extremos y multidisciplinarios. Con la integración de estos cuatro astronautas, Artemis III aspira a sentar las bases para la colonización lunar, combinando la experiencia de la ingeniería, la ciencia y la operación militar para garantizar el éxito de la primera fase de una presencia humana permanente fuera de la Tierra





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