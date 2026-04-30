Artes para la paz: Un espacio de transformación cultural en la FILBo

El stand 137 del Pabellón Colombia en la Feria Internacional del Libro de Bogotá presenta la iniciativa Artes para la paz, mostrando cómo el arte se utiliza como herramienta de transformación social y cultural en diversas regiones del país.

En el Pabellón Colombia de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, el stand 137 se presenta como un espacio vibrante que trasciende la mera exhibición de libros.

Se convierte en un escenario multifacético donde convergen tambores, cuatros, cantos, títeres, relatos y ejercicios de creación, todo ello bajo el paraguas de Artes para la paz, una iniciativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Este espacio no solo muestra la diversidad artística del país, sino que también destaca cómo el arte se utiliza como herramienta de transformación social y cultural en zonas urbanas, rurales y apartadas.

Artes para la paz ostenta una impresionante cobertura, llegando a los 32 departamentos y 726 municipios, lo que representa el 66% del territorio nacional. El stand funciona como una ventana a experiencias que a menudo permanecen ocultas a los ojos del público general, ofreciendo una perspectiva única sobre la educación artística en contextos diversos. El stand alberga las voces y experiencias de formadores y sabedores de diferentes regiones del país.

Sergio Villegas, músico y formador de Cauca, comparte su historia personal de superación a través del arte, reconociendo el programa como un catalizador fundamental en su transformación. Maryland Núñez, gestora territorial de Casanare, destaca el impacto positivo de Artes para la paz en las escuelas y comunidades de su departamento, enfatizando la importancia de involucrar a las familias en el proceso de aprendizaje artístico.

Iván Alexánder Ágreda, formador indígena del Putumayo, subraya el papel del arte como una forma de visibilizar la cultura y la identidad de su comunidad, transmitiendo conocimientos ancestrales a las nuevas generaciones. Adrián Alonso Perán Ramírez, sabedor del pueblo Cubeo en Guaviare, describe los desafíos y recompensas de llevar la educación artística a comunidades remotas en la selva.

Sus relatos revelan que la educación artística no se limita a las aulas tradicionales ni a los instrumentos comprados, sino que puede surgir de la improvisación, la tradición oral, la conexión con la naturaleza y el respeto por las costumbres ancestrales. La riqueza de Artes para la paz reside en su capacidad para adaptarse a las particularidades de cada territorio y comunidad.

En Casanare, la música llanera se utiliza como vehículo para la expresión cultural y el fortalecimiento de los lazos familiares. En el Putumayo, el arte se convierte en una herramienta para preservar la memoria y afirmar la identidad indígena. En Guaviare, la educación artística implica a menudo desplazamientos por la selva para llegar a las comunidades más alejadas.

El programa cuenta con una red de 381 formadores en la región amazónica y la Orinoquía, trabajando en colaboración con universidades y organizaciones locales. Más allá de la transmisión de técnicas artísticas, Artes para la paz promueve valores como el respeto, la inclusión, la creatividad y la participación comunitaria. El stand 137 en la FILBo no es solo un espacio de exhibición, sino un punto de encuentro para compartir experiencias, construir redes y celebrar la diversidad cultural de Colombia.

Es un testimonio del poder transformador del arte y su capacidad para construir un futuro más justo y equitativo





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