Artifacto explosivo impacta vehículo particular durante disturbios en Universidad del Valle en Cali

Un vehículo particular fue alcanzado por un artefacto explosivo en inmediaciones de la Universidad del Valle, sede Meléndez, en Cali, durante disturbios protagonizados por encapuchados. Las autoridades condenaron el hecho como un acto criminal y terrorista, reportaron una persona lesionada y mantienen operativos conjuntos para restablecer el orden. Se recomienda a la ciudadanía evitar la zona y usar rutas alternas.

Las autoridades reportaron que un vehículo particular fue alcanzado por un artefacto explosivo durante los disturbios registrados en inmediaciones de la Universidad del Valle, en Cali .

De acuerdo con los reportes preliminares, una persona habría resultado lesionada tras la explosión que afectó al vehículo. La dependencia rechazó de manera contundente los hechos y calificó como criminal y terrorista el ataque contra el vehículo particular. La Alcaldía y la Secretaría de Movilidad recomendaron evitar el sector de Univalle y utilizar rutas alternas mientras continúan los operativos de control y se restablece la normalidad.

Las autoridades mantienen un operativo conjunto con la Policía Metropolitana, el grupo Undemo y demás organismos distritales para prevenir nuevas alteraciones al orden público, garantizar la seguridad de los ciudadanos y apoyar el desvío de los vehículos públicos y particulares que transitan por esta zona. Se pide a los ciudadanos no transitar por las inmediaciones de la Universidad del Valle -sede Meléndez- mientras se restablece la calma y se realizan los procedimientos correspondientes.

Los hechos ocurrieron en el marco de disturbios protagonizados por algunos encapuchados en el sector, que han generado preocupación en la comunidad y en las autoridades locales. El ataque con artefacto explosivo contra un vehículo particular representa ungrave incidente que ha sido condenado como un acto criminal y terrorista, y que subraya la necesidad de mantener y reforzar los operativos de seguridad en la zona.

La Secretaría de Movilidad ha reiterado la importancia de acatar las recomendaciones y utilizar rutas alternas para evitar exponerse a situaciones de riesgo. Mientras tanto, las autoridades avanzan en las investigaciones para identificar a los responsables y determinar las circunstancias exactas que rodearon la explosión. Este tipo de eventos pone en evidencia los desafíos en materia de seguridad y orden público que enfrenta la ciudad, especialmente en áreas aledañas a centros educativos durante periods de protesta o disturbios.

La respuesta inmediata de las autoridades busca contener la situación y evitar que se repitan actos de violencia que pongan en peligro la integridad de los habitantes. La comunidad es llamada a colaborar con las recomendaciones y a reportar cualquier actividad sospechosa a las líneas de emergencia. Se espera que con el desarrollo de los operativos se pueda restablecer la normalidad en el sector y se puedan esclarecer los hechos lo antes posible.

Estos incidentes también generan impacto en la movilidad de la ciudad, con desvíos y congestión vehicular en vías alternas, por lo que se recomienda a los conductores planificar sus rutas con anticipación y estar atentos a las señales de tránsito y a los avisos de las autoridades. La situación permanece bajo monitoreo constante por parte de los organismos de seguridad, que han desplegado un número significativo de efectivos para resguardar el orden público y la integridad de las personas





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