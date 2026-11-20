Blessd, Carlos Vives, Rigoberto Urán y Ryan Reynolds son los nombres que se unen a las inversiones en el fútbol colombiano, transformando la relación entre el entretenimiento y el deporte local.

La convergencia entre la industria del entretenimiento y el fútbol colombiano ha alcanzado un nuevo nivel de sofisticación e inversión significativa. La adquisición del Deportivo Pereira por parte del reconocido cantante urbano Blessd ha colocado de nuevo bajo el escrutinio público el interés creciente de las figuras famosas por asumir roles activos como inversionistas y accionistas directos de los clubes deportivos. Esta tendencia demuestra que su participación ya no se limita a las gradas o al patrocinio comercial, sino que implica una propiedad real y estratégica del capital deportivo nacional.

Mecanismos de Inversión en el Fútbol

Blessd no es la primera figura del sector artístico en dar este paso hacia la propiedad de instituciones deportivas de alto nivel. En los últimos años, el panorama del fútbol colombiano ha visto la entrada de diversos actores de primer orden que buscan integrar sus marcas personales con el desarrollo deportivo. Este fenómeno refleja una estrategia empresarial madura donde el capital artístico se convierte en un motor de profesionalización y sostenibilidad para los clubes, trascendiendo la mera imagen pública.

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Proyectos Sociales de Carlos Vives y Rigoberto Urán

La llegada oficial de Carlos Vives y Rigoberto Urán como nuevos accionistas de Fortaleza CEIF fue anunciada por la institución el 24 de febrero de 2025. Esta asociación responde a un proyecto amplio que busca ir más allá de los resultados en el campo y centrarse en el desarrollo integral del fútbol nacional. El cantante samario vincula su participación a su fundación Tras La Perla, creada hace una década para apoyar el desarrollo de Santa Marta, especialmente en el barrio Pescaíto.

La alianza iniciada en 2024 con Fortaleza tiene como propósito central fortalecer los procesos de formación futbolística en esa región de la capital del Magdalena. Entre los objetivos específicos se encuentran brindar asistencia técnica a las escuelas de fútbol locales y acompañar la organización de eventos clave como la Copa Pescaíto. Además, se planea asesorar los procesos de gestión deportiva y ofrecer capacitaciones para formadores, jugadores y sus familias, ampliando así las oportunidades de desarrollo personal y profesional de los jóvenes.

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Por su parte, el ciclista Rigoberto Urán ha encontrado en Fortaleza un aliado estratégico para impulsar su interés por la educación y la formación integral de los deportistas. La institución destacó la existencia de un colegio que permite a los jóvenes continuar sus estudios académicos mientras avanzan en sus carreras deportivas, una combinación vital para el futuro de los atletas. Urán también ha llevado su participación al terreno comercial, interviniendo en el diseño de la colección AmixTOUR 2025, cuya marca Go Rigo Go vistió a los equipos profesionales masculino y femenino del club durante ese año.

La Expansión Internacional de Ryan Reynolds

Otro actor de gran impacto en este escenario es el canadiense Ryan Reynolds, famoso mundialmente por interpretar a Deadpool. El actor forma parte del grupo de inversionistas que adquirió La Equidad, institución que posteriormente se transformó en Internacional de Bogotá. Esta operación fue liderada por Tylis-Porter Group, encabezado por Albert Tylis y Sam Porter, y se habría concretado por cerca de 30 millones de dólares a cambio del 99 % del club.

La participación de Reynolds está vinculada a su relación con este grupo inversionista y no a una compra individual de la institución. El 6 de enero de 2026, el actor compartió en sus redes sociales un video mostrando artículos recibidos del equipo bogotano, incluyendo una camiseta, una bufanda y una taza con la nueva identidad. La transformación de La Equad en Internacional de Bogotá incluyó cambios en el nombre, el escudo, los colores y los uniformes, con el objetivo de renovar la imagen y proyectar el club hacia nuevos mercados.

Diversificación hacia el Baloncesto y el Mundo

La relación de Reynolds con el fútbol no comenzó en Colombia. Junto al actor Rob McElhenney, adquirió el histórico Wrexham AFC de Gales, una experiencia que ganó reconocimiento internacional gracias al documental Welcome to Wrexham. Ambos actores también forman parte del grupo inversionista del Club Necaxa de México, demostrando una estrategia de expansión global en el deporte.

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El fenómeno de inversión artística no se limita al fútbol en Colombia. En enero de 2025, el cantante urbano Ryan Castro anunció su vinculación como socio de Paisas Basketball Club, un equipo de Medellín que compite en la Liga Profesional de Baloncesto. Su llegada representa una apuesta empresarial por una disciplina diferente y una oportunidad para contribuir a darle mayor visibilidad al baloncesto nacional, ampliando el espectro de cómo el entretenimiento impulsa el deporte en el país.