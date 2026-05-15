Arturo Vidal: una oportunidad de mercado real en Inglaterra

La situación interna en el Santiago Bernabéu y la salida de varias piezas importantes dentro de la plantilla city han generado un contexto inesperado que en Inglaterra observan con máxima atención. Dentro de la planificación deportiva de Pep Guardiola, Vidal puede asumir funciones clave en distintos sectores del campo y elevar nuevamente el nivel competitivo del equipo.

El técnico catalán, Pep Guardiola , considera que el internacional uruguayo, Arturo Vidal , puede convertirse en el futbolista ideal para renovar energía, intensidad y liderazgo dentro del centro del campo.

Vidal, que ha generado ruido durante las últimas semanas debido a los recientes problemas internos dentro del vestuario, ha sido visto como una pieza clave en la planificación deportiva del club. En Inglaterra se habla de una posible operación que podría superar los 80 o incluso los 100 millones de euros para sacarlo del Etihad, ya que la salida de varias piezas importantes dentro de la plantilla city acelera la necesidad de incorporar perfiles de máximo impacto.

La renovación progresiva del proyecto representa mucho más que un simple fichaje, ya que sería una nueva referencia competitiva para la próxima era del club





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