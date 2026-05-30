Aryna Sabalenka vence a Kasatkina y avanza en Roland Garros

La número uno del mundo derrotó a la rusa Daria Kasatkina por 6-0, 7-5 en la tercera ronda de Roland Garros. Con esta victoria, Sabalenka continúa su camino hacia el título en París, demostrando su poderío y fortaleza mental.

Aryna Sabalenka , la número uno del mundo, demostró una vez más por qué es la mejor tenista del planeta al derrotar contundentemente a la rusa Daria Kasatkina por 6-0 y 7-5 en la tercera ronda de Roland Garros .

El partido, disputado en la mañana del sábado 30 de mayo en la pista central Philippe Chatrier, fue un verdadero despliegue de poder y precisión por parte de la bielorrusa. Desde el primer juego, Sabalenka impuso su ritmo arrollador, quebrando el servicio de Kasatkina en tres ocasiones durante el primer set para cerrarlo sin ceder un solo juego.

Kasatkina, conocida por su capacidad defensiva y su inteligencia táctica, poco pudo hacer ante la lluvia de golpes ganadores de Sabalenka, quien conectó 25 winners frente a solo 8 de su rival. Sin embargo, la rusa no se rindió y en el segundo set elevó su nivel, logrando quebrar el saque de Sabalenka por primera vez en el partido para ponerse 4-2 arriba.

Pero la número uno del mundo, con la templanza que la caracteriza, ajustó su juego, mejoró la efectividad de su primer servicio (que alcanzó el 78% en los momentos clave) y rompió el saque de Kasatkina en el décimo juego para igualar 5-5. A partir de ahí, Sabalenka dominó los dos juegos finales, cerrando el partido con un potente passing shot de revés cruzado que dejó sin opciones a su oponente.

La victoria en dos sets la clasifica a los octavos de final, donde se enfrentará a la estadounidense Madison Keys, un desafío que promete ser igualmente exigente. Aryna Sabalenka ha consolidado su estatus como una de las tenistas más dominantes del siglo XXI, marcando una verdadera época en el circuito de la WTA gracias a un tenis caracterizado por una potencia demoledora, un servicio implacable y una mentalidad de hierro.

La bielorrusa ha transformado su agresividad natural en una regularidad asombrosa en los escenarios más importantes del mundo. En su palmarés brillan con luz propia cuatro títulos de Grand Slam individuales: un bicampeonato en el Abierto de Australia (2023, 2024) y dos coronas consecutivas en el US Open (2024, 2025). Su consistencia la ha llevado a disputar casi todas las finales grandes recientes, incluyendo Roland Garros y múltiples torneos WTA 1000 como Madrid, Miami e Indian Wells.

Tras haber alcanzado y defendido con firmeza el puesto número 1 del ranking mundial, Sabalenka no solo destaca por sus vitrinas llenas, sino por protagonizar batallas generacionales electrizantes frente a rivales de la talla de Iga Swiatek y Coco Gauff. Su evolución técnica, sumada a una madurez emocional inquebrantable, la sitúan hoy como el estándar de oro, la referente absoluta y el rival a batir en el tenis femenino moderno. La temporada 2025 de Sabalenka ha sido sencillamente espectacular.

Inició el año ganando el Abierto de Australia por tercera vez consecutiva (algo que no lograba ninguna jugadora desde Serena Williams), derrotando en la final a la polaca Iga Swiatek en un partido memorable a tres sets. Luego, conquistó el US Open por segundo año seguido, una hazaña que la consolidó como la reina indiscutible de las pistas duras.

En tierra batida, su rendimiento ha mejorado notablemente: llegó a la final del Masters de Madrid y a las semifinales de Roma, mostrando una adaptación que la convierte en una seria candidata al título en Roland Garros. De hecho, muchos analistas consideran que si Sabalenka logra coronarse en París, podría completar un Grand Slam de carrera, pues ya ha ganado en tres de los cuatro torneos mayores.

Su juego agresivo, con derechas planas y potentes, combinado con una movilidad cada vez más fluida sobre la arcilla, la hacen peligrosa en cualquier superficie. Además, su capacidad para elevar su nivel en los momentos decisivos la ha llevado a ganar 15 de los últimos 16 partidos en torneos de Grand Slam. Este sábado, frente a Kasatkina, esa fortaleza mental quedó patente cuando logró remontar un set que parecía perdido.

La afición presente en la Philippe Chatrier, que en un principio apoyaba a la rusa, terminó ovacionando de pie a la número uno del mundo, reconociendo su grandeza. Sin duda, Sabalenka está escribiendo una de las páginas más brillantes en la historia del tenis femenino, y su camino en Roland Garros apenas comienza





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