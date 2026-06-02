Así se calcula la TRM en Colombia y sectores que se benefician cuando el dólar sube

La Superintendencia Financiera de Colombia explica el mecanismo de cálculo de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), que se basa en un promedio ponderado de operaciones diarias de dólar. Este indicador afecta a exportadores, turismo y hogares que reciben remesas.

El cálculo de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado ( TRM ) en Colombia se realiza mediante un promedio ponderado de las tasas de cambio operadas en el mercado interbancario y de divisas.

Según la Superintendencia Financiera de Colombia, este indicador se obtiene de las transacciones realizadas cada día hábil, considerando el volumen monetario de cada operación para dar mayor peso a las transacciones de mayor monto. La TRM resultante tiene vigencia hasta el siguiente día hábil, y sirve como referencia para múltiples contratos, obligaciones y operaciones financieras en el país.

El proceso busca reflejar de forma precisa el comportamiento real del mercado cambiario, evitando sesgos que puedan surgir de cotizaciones aisladas o no representativas. Además, este cálculo se ajusta diariamente para capturar las fluctuaciones de la oferta y demanda de dólares en la economía colombiana, influenciada por factores como los precios del petróleo, las remesas, la inversión extranjera y las políticas monetarias del Banco de la República. Los movimientos en la TRM impactan directamente la economía nacional.

Cuando el dólar se fortalece y la TRM aumenta, los exportadores colombianos de bienes y servicios se ven beneficiados al recibir más pesos por sus ventas al exterior, lo que puede incentivar la producción y generación de empleo en sectores como el agroindustrial, el minero y el turístico. Por otro lado, los hogares y empresas que reciben ingresos en dólares, ya sea por remesas, exportaciones o por servicios al exterior, experimentan un mayor poder adquisitivo en pesos.

Sin embargo, un alza en la TRM también encarece las importaciones, lo que puede trasladarse a precios internos de productos y bienes de capital, generando presiones inflacionarias. Las empresas importadoras y los consumidores finales son los más afectados negativamente, ya que deben erogar más pesos para adquirir productos provenientes del exterior. El turismo es uno de los sectores que obtiene ventajas claras cuando el dólar sube frente al peso.

Los visitantes extranjeros encuentran a Colombia como un destino más atractivo y económico, pues su moneda adquiere mayor poder de compra en el país. Esto puede traducirse en un aumento del número de turistas, mayores ingresos por divisas y una dinamización de la economía en ciudades como Cartagena, Bogotá y Medellín. Paralelamente, los colombianos que viajan al exterior ven encarecidos sus viajes, lo que fomenta el turismo interno.

En el ámbito electoral, las recientes conversaciones sobre las elecciones de 2026 y posibles escenarios de empate en segunda vuelta entre candidatos como Cepeda y Abelardo han generado debate, aunque estos temas son ajenos a la determinación de la TRM. La designación de figuras como Pilar Rueda y Ana Lucía Pineda, quienes podrían convertirse en primera dama según el resultado electoral, también capta la atención pública, pero no tiene correlación directa con la fluctuación cambiaria.

En resumen, la TRM es un termómetro de la confianza económica y la estabilidad del país, y su comportamiento diario es clave para la planificación financiera de empresas, inversores y ciudadanos. La Superintendencia Financiera de Colombia mantiene un riguroso seguimiento de las operaciones de compraventa de dólares, garantizando que el cálculo de la TRM se ajuste a los estándares de transparencia y precisión.

Este indicador se difunde públicamente cada día hábil antes de la apertura de los mercados, permitiendo que todos los agentes económicos tomen decisiones informadas. En un contexto global de alta volatilidad, donde los movimientos de la Reserva Federal de Estados Unidos, la aversión al riesgo y los flujos de capital internacional afectan las monedas emergentes, la TRM se convierte en un referente crucial para la competitividad y la inflación en Colombia.

Los expertos recomiendan observar no solo el valor diario, sino la tendencia sostenida, ya que cambios bruscos pueden requerir ajustes en presupuestos, contratos y estrategias de cobertura cambiaria. Así, la TRM trasciende su función técnica para convertirse en un elemento central de la vida económica cotidiana, vinculada desde el precio de la gasolina hasta las utilidades de las multinacionales que operan en el territorio nacional





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