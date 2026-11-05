Asador Etxebarri es el mejor restaurante del mundo 2026

El Asador Etxebarri en España lidera la lista The 50 Best Restaurants 2026. Celele y El Chato destacan por Colombia en esta edición patrocinada por S.Pellegrino.

La gala que reveló la lista definitiva de The 50 Best Restaurants 2026 se celebró en Lima, Perú, ofreciendo una celebración culinaria que abarcó 28 territorios distribuidos en seis continentes distintos. Este evento anual, patrocinado oficialmente por las marcas S.Pellegrino & Acqua Panna, consolidó su estatus como el punto de referencia más importante para identificar la excelencia gastronómica global en el año 2026.

El título honorífico de The World's Best Restaurant 2026 correspondió al establecimiento Asador Etxebarri, ubicado en el municipio vasco de Atxondo. Este reconocimiento marca un cambio significativo respecto a la edición anterior, donde el restaurante Maido, con sede en Lima, ocupó el primer lugar durante el año 2025. Como consecuencia de este nuevo orden, el chef Virgilio Martínez y su equipo de Maido han sido incorporados formalmente al salón de la fama conocido como Best of the Best, cerrando un ciclo histórico en la historia de los premios.

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La cocina de fuego redefine la alta gastronomía

Asador Etxebarri se encuentra situado en un entorno natural tranquilo, rodeado de montañas y vegetación exuberante, localizado geográficamente en un punto intermedio entre las ciudades importantes de Bilbao y San Sebastián. La infraestructura del local es pequeña y está equipada exclusivamente con parrillas diseñadas a medida y construidas personalmente por el chef Bittor Arguinzoniz, quien ha dedicado más de tres décadas a perfeccionar esta técnica específica.

La filosofía culinaria del chef Arguinzoniz rechaza explícitamente la gastronomía molecular, la deconstrucción de platos y los métodos convencionales de la alta cocina moderna. En su lugar, la propuesta se centra en permitir que los sabores naturales y auténticos de los ingredientes, seleccionados por su calidad excepcional, sean los protagonistas absolutos de cada servicio. El elemento central de toda la experiencia es el fuego, utilizado para transformar productos básicos como la leche o la carne de vacuno en creaciones extraordinarias.

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Todos los componentes del menú pasan obligatoriamente por la parrilla, desde el anchoa servido sobre una tostada hasta el helado de leche con remolacha que cierra la comida. Ejemplos destacados incluyen la gamba roja de Palamós, simplemente asada y presentada sola, o la mozzarella fresca elaborada con la leche de sus propias búfalas, acompañada de una rodaja de tomate jugoso. Los organizadores recomiendan encarecidamente solicitar el menú degustación para experimentar la totalidad de la oferta.

Posicionamiento de restaurantes colombianos en el ranking

Dentro de la lista internacional de 2026, la gastronomía colombiana mantiene una presencia destacada y competitiva gracias a dos establecimientos específicos. Celele, ubicado en la ciudad de Cartagena, logró ocupar el puesto número 31, mientras que El Chato, situado en la capital Bogotá, alcanzó la posición número 46.

Estos dos restaurantes son actualmente los únicos nacionales que figuran en el listado global, lo que subraya su relevancia estratégica en el mercado turístico y gastronómico internacional. Ambas instituciones registraron un ascenso en sus posiciones comparado con el año anterior, demostrando una tendencia positiva y confirmando que están mostrando lo mejor de la tradición y la innovación culinaria colombiana ante un público global exigente.

Trayectoria y humildad del chef Bittor Arguinzoniz

Bittor Arguinzoniz es considerado uno de los profesionales más queridos del sector debido a su origen humilde y su conexión profunda con las raíces rurales. Creció muy cerca de la ubicación actual del restaurante, en una casa sin electricidad ni gas, donde su madre y su abuela cocinaban tradicionalmente en el hogar de la chimenea. A pesar de haber obtenido reconocimientos prestigiosos, incluido el premio Chefs' Choice, y de figurar constantemente en los primeros puestos, él sigue siendo una persona descrita como profundamente humilde.

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Autodidacta que abrió su propio negocio a los 30 años, dedicó décadas a elevar la técnica de asado a la categoría de arte. Desde el año 2009, Asador Etxebarri solo ha quedado fuera de la lista en una única ocasión, culminando esta trayectoria consistente con la cima alcanzada este año. El chef prefiere la tranquilidad de su cocina a la fama mundial, manteniéndose conectado con su entorno local.

En Etxebarri, su enfoque de la parrilla redefine la barbacoa tradicional, ofreciendo una experiencia culinaria única centrada en la armonía entre el fuego, el humo y la naturaleza. Durante más de 14 pases servidos en un amplio comedor con vistas a la plaza del pueblo, los comensales pueden degustar platos como el chorizo de elaboración propia, angulas de temporada o pepino de mar con judías verdes. La gran estrella es la chuleta de vacuno asada a la parrilla, cuya textura tierna y sabor extraordinario garantizan que el plato regrese a la cocina casi invariablemente completamente limpio.