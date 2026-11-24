Delincuentes armados retienen a personas en un almacén Éxito de Cartagena tras intento de hurto. La Policía acordonó el sector en La Castellana mientras se desarrolla el enfrentamiento.

Varios delincuentes ingresaron con intenciones delictivas al almacén Éxito ubicado en la avenida Pedro de Heredia, en el sector de La Castellana, en Cartagena. El incidente, que comenzó como un intento de hurto, se transformó rápidamente en una situación de alta tensión que involucró la retención de personas y el despliegue inmediato de fuerzas de seguridad en el lugar.

Detalle del Asalto y Retención de Civiles

Según la información preliminar, los hombres armados cerraron las puertas del establecimiento comercial cuando se vieron sorprendidos por la llegada de las patrullas de la Policía. Esta acción dejó a trabajadores y compradores atrapados en el interior del local, generando incertidumbre sobre el número exacto de afectados y su estado actual.

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Intercambio de Disparos y Armas Largas

La llegada de las unidades policiales derivó en un intercambio de disparos, según reportaron testigos cercanos al incidente. Fuentes citadas por la emisora Blu Radio indican que los asaltantes portarían armas largas, lo cual eleva el nivel de riesgo durante la operación de rescate y control de la zona.

Imágenes de Tensión y Restricciones Viales

Videos difundidos en redes sociales muestran momentos de extrema tensión dentro del almacén, donde se observa a personas aparentemente amarradas junto a los ventanales del segundo piso. Además, se documenta a trabajadores y otros civiles siendo obligados a cubrir las ventanas con papeles y cartones para obstruir la visión desde el exterior.

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Bloqueo en Avenida Pedro de Heredia

El operativo de seguridad generó un impacto significativo en la movilidad local, con el cierre de accesos y restricciones en la avenida Pedro de Heredia, un corredor vial principal de la ciudad. Mientras las patrullas mantienen el perímetro de seguridad y continúan llegando refuerzos, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial detallado sobre el desenlace del enfrentamiento.

Próximos Pasos y Balance Oficial

Se espera que la Policía Nacional entregue un balance oficial que aclare la cantidad exacta de intrusos, el estatus de las armas y el número de personas retenidas. Por el momento, se confirma preliminarmente que una de las personas retenidas ya ha sido liberada, pero persiste la falta de datos precisos sobre el resto del grupo de civiles en el establecimiento.