Asalto a la sede del Pacto Histórico en Cali: ¿robo común o intimidación política a horas de las elecciones presidenciales?

La casa del Pacto Histórico en el barrio San Antonio de Cali fue vulnerada la madrugada del domingo, generando dudas sobre si se trata de un hurto cotidiano o de una acción de intimidación política antes de las elecciones. Los representantes del partido exigen investigación y las autoridades refuerzan la seguridad electoral con más de 3.200 policías.

En la madrugada de este domingo, a escasas horas del inicio de la jornada electoral que definirá al próximo presidente de la República, la sede del Pacto Histórico ubicada en el tradicional barrio San Antonio, al occidente de Cali , fue objeto de un asalto que ha generado intensos debates sobre sus motivaciones.

Según los propios representantes de la coalición, entre los que se encuentran los senadores Alexander López Maya y Kevin Gómez, la representante a la Cámara Ana Erazo y la concejala María del Carmen Londoño Sanna, la casa del partido fue vulnerada por individuos que sustrajeron documentos de carácter estratégico vinculados al control político tanto de la Alcaldía como de la Gobernación del Valle del Cauca.

Los líderes denunciaron el hecho en un comunicado oficial, señalando que, a falta de pruebas concluyentes, aún no se ha podido determinar si se trató de un hurto típico de la delincuencia común o de una acción de intimidación dirigida a desestabilizar a uno de los principales agrupamientos políticos del país, justo cuando el electorado se dispone a ejercer su derecho al voto. El comunicado subraya la profunda preocupación del Pacto Histórico por la seguridad de sus espacios institucionales, en un contexto en el que la tensión política se ha intensificado y los actores del proceso electoral afrontan múltiples desafíos.

Los asaltantes lograron penetrar en una sede que albergaba información sensible sobre la gestión de la alcaldía y la gobernación, lo que, según los mandatarios del partido, representa una vulneración no solo de la seguridad de la organización, sino también de la confianza ciudadana en el proceso democrático. En sus palabras, este hecho "vulnera la seguridad de un proyecto que se ha construido con el acompañamiento del pueblo y evidencia la falta de garantías de cara a la jornada electoral", exigiendo a las autoridades locales y a la Fiscalía una investigación exhaustiva que esclarezca los motivos reales del ingreso de los sujetos a la sede.

Paralelamente, la Policía Nacional, en coordinación con la Alcaldía de Cali y las autoridades del Departamento, ha intensificado su plan de seguridad para la jornada electoral del 31 de mayo de 2026. El dispositivo institucional cuenta con una presencia reforzada de 750 policías de apoyo nacional, que se suman a los efectivos de la Policía Metropolitana, elevando el total a más de 3.200 agentes desplegados en la ciudad.

Estas fuerzas estarán encargadas de la custodia directa de las sedes de la Registraduría Nacional del Estado Civil, los centros de escrutinio, los puntos de acopio de boletas y de la atención médica preventiva, con una distribución de 194 unidades en áreas urbanas y 22 en zonas rurales. La estrategia busca garantizar un entorno seguro y transparente para los 1.839.000 ciudadanos aptos para votar, evitando cualquier intento de coacción o violencia que pueda afectar la libre expresión del voto.

La combinación de la investigación del asalto y el refuerzo de la seguridad electoral evidencia la complejidad del escenario político y la necesidad de proteger tanto los derechos de los partidos como la integridad del proceso democrático





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