Autoridades revelan detalles de la toma de rehenes en Cartagena donde 87 personas permanecieron cautivas. Conozca el mecanismo de la negociación y el desenlace.

Una crisis humanitaria y policial de gran magnitud sacudió la ciudad de Cartagena entre el martes y el miércoles anterior, cuando un grupo delictivo tomó el control de una sede del supermercado Éxito. El incidente, que terminó con 87 personas como rehenes, involucró a un camión de la empresa Brinks y una compleja cadena de eventos que transformó un intento de robo menor en un sitio dramático.

Secuencia del ataque y el error de los criminales

El coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, explicó que los agentes recibieron cinco alertas sobre un hurto al almacén ubicado en la avenida Pedro de Heredia. Los uniformados lograron llegar al lugar en solo dos minutos tras los primeros avisos. Sin embargo, el objetivo inicial de los atacantes no eran las cajas registradoras, sino unas tulas de recaudo que usualmente son entregadas al carro de valores de Brinks alrededor de las 8:00 de la mañana.

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Los sujetos sufrieron un desfase de al menos veinte minutos en la ejecución del crimen. Cuando finalmente irrumpieron en el establecimiento comercial, el vehículo blindado ya había abandonado la tienda. Ante la imposibilidad de robar el dinero transportado, los delincuentes ejecutaron un segundo plan que consistió en tomar rehenes para negociar su salida y obtener fondos mediante extorsión.

Las exigencias escritas y la negociación

Los criminales elaboraron un documento en una computadora de atención al cliente que detallaba sus demandas con precisión. En la nota, que fue entregada a las autoridades mediante la liberación de una clienta, indicaron que tenían aproximadamente 170 personas dentro. Exigieron 7.000 millones de pesos, especificando que 5.000 millones debían entregarse en billetes de cien mil y dos mil millones en billetes de cincuenta mil.

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El mensaje instruía a los dueños de los almacenes Éxito para que trajeran el dinero en bolsas de basura negras por la puerta principal. Establecieron un plazo límite antes de las 2:00 del mediodía y advirtieron que contarían cada billete. También ordenaron que las noticias no supieran de la negociación, pidiendo discreción para evitar el pánico público y facilitar el escape.

Protocolos de escape y amenaza de explosivos

En las observaciones finales del escrito, los atacantes afirmaron tener explosivos en todas las puertas y camaradas vigilando las entradas las veinticuatro horas. Solicitaron dos camionetas polarizadas estacionadas en el carril de Transcaribe con dirección a Barranquilla. Planeaban salir con cuatro personas y el dinero en las horas de la noche, cuando el tráfico disminuyera, bajo la amenaza de consecuencias si los perseguían.

Desenlace de la operación Rescate Cartagena

La operación policial, conocida como operación Rescate Cartagena, culminó con la liberación de las 87 personas que permanecían cautivas. Durante el incidente, las fuerzas de seguridad lograron abatir a un integrante del grupo criminal y capturar a otros dos. Las autoridades continuaron investigando si existió una cuarta persona involucrada en los hechos.

Identidad de los implicados y pruebas forenses

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, ratificó que Jailer Humberto Muñetón, de 51 años y originario de Yarumal en Antioquia, lideraba el asalto. Muñetón fue abatido durante el operativo. La Fiscalía ha confirmado que los capturados utilizaron escopetas traumáticas, pistolas de juguete y explosivos simulados para intimidar a las víctimas y a las fuerzas de seguridad.

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Análisis de la evidencia y cooperación privada

Las autoridades han cruzado información clave con la compañía prestadora del servicio de recaudo de valores. Este intercambio de datos es inusual porque la empresa protege el tope de transporte de dinero y la forma en que se dividen las denominaciones de los billetes. La revelación de estos detalles específicos por parte de los criminales sugiere un conocimiento interno o una preparación meticulosa.

El caso deja un rompecesjas de interrogantes para la Fiscalía y la Policía Nacional. Los testimonios de los rehenes, junto con el documento escrito como prueba material y los resultados forenses, serán fundamentales para determinar la completa estructura de la banda. La transparencia en los detalles proporcionados por el comandante Ruiz Rodríguez busca informar a la ciudadanía mientras se resuelve el caso judicial pendiente.