Un intento de robo a un carro de valores en Cartagena derivó en la retención de al menos 20 personas en un Éxito de La Castellana, generando comparaciones virales con series criminales.

Un intento fallido de atraco a un carro de valores en el barrio La Castellana de Cartagena ha derivado en una crisis de secuestro que afectó al menos a 20 personas entre clientes y trabajadores del almacén Éxito. El incidente, ocurrido este martes, ha generado una intensa conmoción nacional y local, transformando una operación delictiva rutinaria en un espectáculo mediático comparado con producciones de ficción de alto perfil.

Desarrollo del Atraco y Comparaciones con Ficción

El núcleo del incidente comenzó cuando un grupo de hombres armados intentó asaltar el vehículo de seguridad, pero el plan derivó en la retención prolongada de civiles dentro del supermercado. Usuarios de la plataforma X compararon inmediatamente la narrativa con la serie La casa de papel , de Netflix, destacando la teatralidad del suceso. Esta producción española, creada por Álex Pina, narra los robos a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y al Banco de España por parte de un equipo liderado por El Profesor.

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La serie, estrenada originalmente en Antena 3 entre mayo y noviembre de 2017 antes de ser adquirida por Netflix para transmisión mundial, se ha convertido en un referente cultural para describir crímenes complejos. Los primeros capítulos mostraron cómo El Profesor organizó el robo durante años, reteniendo a 67 personas que fueron obligadas a fabricar billetes falsos hasta alcanzar 2.400 millones de euros. Este contexto explica por qué el evento en Cartagena fue catalogado como un simulador de la trama televisiva.

Exigencias de los Asaltantes y Reacciones en Redes

El punto de inflexión en las redes sociales llegó con la viralización de un supuesto mensaje impreso en una hoja de papel, donde los asaltantes exigían $7.000 millones de pesos en efectivo y dos vehículos blindados para su escape. Aunque la Policía no ha confirmado la autenticidad de esta nota, el documento alimentó las bromas y comparaciones en Twitter, donde usuarios preguntaron si Netflix estaba buscando a los protagonistas para una nueva temporada.

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Las exigencias económicas y logísticas recuerdan a las tácticas descritas en otras obras. En La casa de papel , la tercera y cuarta parte, estrenadas en 2019 y 2020, mostraron a la banda de El Profesor ejecutando una misión ambiciosa para robar la reserva de oro del Banco de España. La tensión aumenta cuando los delincuentes sienten presión policial, un elemento dramático que los usuarios identificaron con la situación actual en el sur de Bolívar.

Contexto del Crimen en Colombia y Referencias Globales

El incidente en Cartagena se inscribe en una tradición de crímenes de alto perfil que han inspirado producciones audiovisuales tanto nacionales como extranjeras. Netflix estrenó en 2020 El robo del siglo , una miniserie colombiana protagonizada por Andrés Parra, Christian Tappan y Marcela Benjumea. La historia se basa en el libro Así robé el banco de Alfredo Serrano Zabala y narra el asalto al Banco de la República en Valledupar en 1994, donde se sustrajeron más de $24.000 millones.

La tendencia global continúa con historias como Asalto al Banco Central , basada en el atraco real del 23 de mayo de 1981 en la sede del Banco Central de Barcelona. En ese evento, once personas armadas tomaron a cientos de rehenes durante casi dos días. Estas narrativas reales y ficticias alimentan un "ánimo aspiracional" en la criminología moderna, donde los delincuentes intentan replicar la gloria mediática de figuras como Willie Sutton.

Legado Histórico y Próximos Pasos Investigativos

Willie Sutton, el bandido estadounidense que inspiró elementos de La casa de papel , robó más de 2 millones de dólares en 100 atracos durante 40 años sin disparar una sola arma. Su capacidad para usar disfraces y escapar de las autoridades ha establecido un estándar histórico para los ladrones que buscan eludir la captura sin violencia letal, un detalle que contrasta con la naturaleza armada del ataque en Cartagena.

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Actualmente, las autoridades en Cartagena continúan las operaciones para liberar a los 20 retenidos y desarticular a la banda criminal. El caso permanece en estudio mientras la sociedad analiza cómo la linealidad del crimen real se superpone con la ficción digital. Se espera que la Fiscalía avance con las investigaciones sobre los responsables de la retención en el barrio La Castellana, un área que ha pasado de ser un centro comercial a un escenario de tensión nacional.