Cuatro hombres asaltaron la casa de Ariel Cortés en Usaquén, Bogotá, robando tecnología. La Fiscalía investiga líneas anómalas y seguimiento previo al delito.

Al menos cuatro hombres ingresaron a la vivienda del director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, en el norte de Bogotá durante la tarde del jueves. Los individuos registraron la propiedad en el barrio Marantá y se llevaron aparatos tecnológicos y pertenencias personales con valor sentimental.

Detalles del Asalto y Vehículo Fugitivo

El hecho ocurrió aproximadamente a las 6:30 de la tarde en la localidad de Usaquén, donde el vehículo blanco con placas NIT 036 entró al conjunto residencial sin levantar sospechas. El conductor esperaba fuera de la casa para facilitar la huida del quinteto que ejecutó el robo. Cortés relató que los responsables emprendieron la fuga justo cuando llegó un familiar al sector, escapando inmediatamente en el automóvil.

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Investigación de Líneas Anómalas y Seguimiento

Aunque la hipótesis inicial indica un simple hurto, el director de Medicina Legal afirmó en Blu Radio que las autoridades están analizando otras vías debido a indicadores muy anormales. El funcionario sostuvo que existe la creencia de que hubo un seguimiento previo al incidente, vinculando dos situaciones relacionadas con su trabajo que no detalló por seguridad.

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Impacto en la Familia y Seguridad

Afortunadamente, la familia de Ariel Cortés no se encontraba en el lugar durante el incidente, lo que evitó una confrontación directa. El funcionario destacó que no se sustrajeron documentos internos ni información sensible de la Fiscalía General de la Nación, a la cual está adscrita la entidad que dirige. Actualmente, unidades de inteligencia de la Policía trabajan junto a la Fiscalía para rastrear el vehículo y a los sospechosos.