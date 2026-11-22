Cuatro individuos intentaron entrar en la residencia del futbolista del PSG Désiré Doué en Orgeval. La pareja detectó la intrusión, evitando el robo.

La noche del sábado, cuatro personas intentaron irrumpir en la vivienda del futbolista francés del Paris Saint-Germain, Désiré Doué, ubicada en Orgeval, una comuna situada en las afueras de París. Fuentes oficiales confirmaron este domingo a la agencia de noticias AFP que el incidente ocurrió en la residencia del joven atacante, quien se encontraba momentáneamente fuera del país participando en un compromiso deportivo.

Mecánica del intento de allanamiento

El primer intento de acercamiento sospechoso se registró alrededor de las 21:15 horas locales, cuando un individuo se presentó frente a la puerta de la propiedad acompañado por otras dos personas con el pretexto de tomar fotografías. Este primer grupo no logró entrar, pero la situación escaló significativamente aproximadamente una hora más tarde. Durante este segundo intento, un total de cuatro individuos, incluyendo a los tres que habían sido vistos anteriormente, consiguieron acceder a los terrenos de la propiedad. La novia del jugador, quien se encontraba en el domicilio, percibió la intrusión y su reacción inmediata forzó la huida de los cuatro individuos por la parte trasera de la casa.

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Reacción y consecuencias para la propiedad

Afortunadamente, la intervención rápida de la pareja del futbolista evitó que se cometieran delitos mayores. No se constató ningún robo de pertenencias ni daños estructurales en la vivienda tras la huida de los intrusos. A pesar de que no hubo pérdidas materiales, la gravedad del incidente ha llevado a las autoridades a iniciar el proceso legal correspondiente. Se ha informado que una denuncia formal será presentada próximamente para esclarecer los hechos y perseguir a los responsables de este intento de allanamiento de morada.

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Contexto deportivo y lesión de Désiré Doué

Es crucial destacar que Désiré Doué no se encontraba en su domicilio durante el suceso. El sábado, el jugador del Paris Saint-Germain se hallaba en la ciudad de Niza, donde estaba compitiendo en un partido de la Ligue 1 contra su rival local. Durante el desarrollo de dicho encuentro, Doué sufrió una lesión grave en la rodilla derecha que lo obligó a abandonar el campo de juego. Esta ausencia física es el contexto directo que permitió el intento de acceso a su residencia vacía.

Diagnóstico y futuro del futbolista

En las horas posteriores al incidente en Orgeval, se hizo pública la gravedad de la lesión deportiva que afecta al talento del Paris Saint-Germain. Las pruebas médicas confirmaron que el joven atacante sufre una rotura del ligamento cruzado anterior. Este diagnóstico implica la necesidad de una intervención quirúrgica urgente, programada para realizarse antes de finales de mes. Como consecuencia directa de esta lesión, Doué estará de baja deportiva durante un periodo de al menos seis meses, lo que marcará un pausa significativa en su temporada y su desarrollo con el club parisino.