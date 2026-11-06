Asamblea de Antioquia aprueba capitalización del Tren Multipropósito Bello-Puerto Berrío

La Asamblea de Antioquia autorizó al gobernador la capitalización de la Sociedad Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S. para estructurar el Tren Multipropósito.

La Asamblea de Antioquia ha dado un paso determinante para la infraestructura regional al aprobar la autorización que permite al gobernador del departamento capitalizar a la Sociedad Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S. Esta resolución crucial tiene como objetivo principal continuar con la estructuración técnica, jurídica y financiera del proyecto del Tren Multipropósito, una iniciativa estratégica que busca conectar a Bello con Puerto Berrío.

Aprobación Parlamentaria y Recursos Financieros

La decisión fue tomada durante el segundo debate del Proyecto de Ordenanza 040 del 13 de octubre de 2026, consolidando el apoyo unánime de los diputados presentes en la sesión legislativa. El voto final reflejó un consenso total, registrando 23 votos a favor y cero en contra, lo que elimina cualquier barrera política inmediata para avanzar con la planificación del corredor ferroviario.

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Esta aprobación habilitará el despliegue de recursos económicos necesarios para completar los estudios especializados en las áreas técnica, jurídica y financiera del corredor. Además, permitirá la elaboración de la documentación legal y contractual requerida para gestionar una eventual contratación futura, asegurando que el proyecto cuente con la base administrativa sólida necesaria para su ejecución.

Alcance Técnico y Conectividad Regional

El proyecto del Tren Multipropósito contempla un trazado extenso de 182,1 kilómetros que une los municipios de Bello y Puerto Berrío, conectando dos subregiones económicas vitales del departamento de Antioquia. Esta infraestructura abarcará el Valle de Aburrá y el Magdalena Medio, áreas que históricamente han presentado desafíos logísticos que esta nueva vía pretende solucionar de manera integral.

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El área de influencia directa del proyecto se extiende sobre 12 municipios, impactando positivamente a una población estimada de 3.706.611 habitantes que residirán en las zonas cercanas a las estaciones o rutas del tren. La propuesta no solo busca optimizar el transporte de pasajeros, sino también mejorar significativamente el transporte de mercancías, fortaleciendo la conexión logística regional y facilitando la articulación futura con los puertos del mar Caribe.

Fases de Estructuración y Análisis Previo

La autorización aprobada por los diputados financia específicamente las etapas tercera y cuarta de estructuración, continuando el trabajo riguroso desarrollado durante todo el año 2025. En ese periodo, se completaron las dos primeras fases del proyecto, las cuales incluyeron la revisión exhaustiva de los estudios de factibilidad y la actualización precisa de los datos técnicos disponibles.

El equipo técnico también procedió a actualizar las proyecciones de demanda tanto para el transporte de pasajeros como para la carga, analizando múltiples alternativas de trazado y modelos de financiación. De ese análisis detallado surgió la priorización definitiva del corredor Bello-Puerto Berrío como la opción más viable y necesaria para el desarrollo del departamento.

Modelo Financiero y Siguientes Pasos

La tercera fase de la estructuración implica revisar y actualizar los estudios existentes junto con los diseños definitivos, así como construir un modelo financiero robusto. Un componente esencial de esta etapa es establecer cómo se distribuirían los riesgos entre las partes involucradas en el eventual desarrollo del proyecto, garantizando estabilidad a largo plazo.

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Posteriormente, la cuarta etapa se concentrará en preparar todas las condiciones jurídicas y contractuales para llevar la iniciativa a un posible proceso de selección público. Entre las alternativas que se estudian activamente está un esquema de Asociación Público-Privada (APP), aunque el comité de análisis también contempla otros mecanismos innovadores que permitan garantizar la sostenibilidad económica completa del Tren Multipropósito.