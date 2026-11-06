Asamblea de Antioquia aprueba financiamiento para el Acueducto El Sable

La Asamblea de Antioquia aprobó la ordenanza que facilita la construcción del Acueducto El Sable para Urabá, con una inversión estimada de 1,6 billones de pesos.

La Asamblea Departamental de Antioquia aprobó este jueves el proyecto de ordenanza que autoriza a la Gobernación para comprometer vigencias futuras por 1,3 billones de pesos, marcando un hito fundamental para la construcción del Acueducto Regional El Sable en la subregión de Urabá. Esta decisión legislativa elimina el principal obstáculo financiero que había retrasado el inicio de una obra crítica para el desarrollo hídrico de la zona, permitiendo avanzar con la planificación y ejecución de la infraestructura que llevará agua potable a miles de hogares.

El valor total estimado del proyecto se sitúa en 1,6 billones de pesos, una cifra cuantiosa que requiere una gestión financiera rigurosa y diversificada para su materialización. La fuente principal de financiación para este ambicioso plan de ingeniería sanitaria provendrá de los excedentes financieros del Instituto Autónomo para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), los cuales dependen en gran medida de las transferencias económicas generadas por la Sociedad Hidroituango. Además del flujo principal de estos recursos, el proyecto contempla la incorporación de otras partidas presupuestales complementarias para asegurar la viabilidad económica a largo plazo.

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El mecanismo de financiación se estructurará mediante desembolsos escalonados que se extenderán desde el año 2027 hasta 2032, garantizando estabilidad en el flujo de caja necesario para las diferentes etapas de la obra. A esta planificación quinquenal se suma una adición específica de 250.000 millones de pesos, recurso que está programado para ser ejecutado en 2026, lo que representa un aporte significativo para las fases iniciales y la contratación de servicios técnicos esenciales.

Origen de los recursos y compromiso gubernamental

El gobernador Andrés Julián Rendón ha destacado repetidamente la importancia de este proyecto como una prioridad estratégica para su mandato, llegando a afirmar en mayo que su compromiso era tan firme que vendería incluso los muebles de la Gobernación si fuera necesario para asegurar los diseños para agosto. La aprobación de la ordenanza por parte de la Asamblea y la conciliación financiera vinculada a Hidroituango han permitido cumplir esa promesa sin recurrir a medidas extremas, cerrando un ciclo de incertidumbre financiera que había marcado la gestión pública regional en temas de infraestructura hídrica.

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La trayectoria del proyecto ha estado marcada por tensiones políticas y disputas ideológicas, especialmente durante el periodo entre 2022 y 2026 bajo el gobierno nacional de Gustavo Petro. En esa época, el mandatario nacional cuestionó la viabilidad de inversiones regionales como el Túnel del Toyo, argumentando que eran costosas y beneficiaban a pocos, mientras anunciaba planes alternativos para el acueducto de Urabá con costos estimados en un billón de pesos. Sin embargo, ninguna acción concreta materializó esos anuncios durante los cuatro años de su administración, dejando la carga de la gestión efectiva en manos de las autoridades departamentales de Antioquia.

Impacto en municipios y cobertura demográfica

El sistema de abastecimiento de agua está diseñado para resolver una crisis sanitaria y social prolongada en la subregión de Urabá. Inicialmente, la infraestructura beneficiará directamente a los municipios de Carepa, Apartadó y Turbo, cubriendo las necesidades de aproximadamente 288.000 habitantes que actualmente enfrentan déficits en el acceso a servicios públicos básicos. Esta primera fase representa un salto cualitativo en la calidad de vida de las familias de estas comunidades, alineándose con los objetivos de desarrollo regional.

Las proyecciones a largo plazo indican que la capacidad del acueducto no se detendrá en la cobertura inicial. Existe la intención estratégica de extender la red hacia Chigorodó y aumentar la capacidad total del sistema para atender a hasta 750.000 personas en un horizonte de 25 años. Esta expansión está justificada por las dinámicas de crecimiento poblacional y económico de la subregión, impulsadas por la doble calzada hacia Medellín, la construcción del puerto nuevo y otras obras de infraestructura portuaria pendientes.

Componentes técnicos y oposición legislativa

La inversión aprobada se destinará a componentes técnicos de alta complejidad, incluyendo la captación de agua en el río León, ubicada a la altura de la vereda Bocas de Chigorodó. Asimismo, se construirá una planta de potabilización con una capacidad aproximada de 2 metros cúbicos por segundo, garantizando el tratamiento adecuado del recurso hídrico. La red de distribución cubrirá cerca de 90 kilómetros entre Carepa, Apartadó y Turbo, reforzada por una infraestructura de almacenamiento que aumentará la resiliencia del sistema ante contingencias.

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El proceso de aprobación del proyecto de Ordenanza 41 no fue unánime. La votación contó con 23 votos a favor y uno en contra, lo que refleja una mayoría absoluta pero también evidencia存在一些 disidencias en el legislativo. El diputado Luis Eduardo Peláez, del Movimiento Dignidad y Compromiso, justificó su voto en contra señalando dudas sobre la gestión financiera del Departamento y argumentando que el proyecto carecía de la claridad técnica y el sustento necesario para garantizar su éxito, una postura que contrasta con la visión optimista de la administración departamental.