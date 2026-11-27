La Asamblea de Cundinamarca aprobó una audiencia pública de seguridad ciudadana que involucra a 19 municipios de la Sabana. La medida busca analizar la reciente ola de robos y agresiones mediante la participación directa de la ciudadanía, las alcaldías y la Policía Nacional.

La Asamblea Departamental de Cundinamarca aprobó formalmente la celebración de una audiencia pública dedicada específicamente a la seguridad y la convivencia ciudadana. Esta decisión administrativa responde a un incremento alarmante en la actividad delictiva que ha perturbado la tranquilidad de residentes y comerciantes en las zonas rurales y urbanas de la región aledaña a Bogotá. La iniciativa fue impulsada de manera directa por la diputada María Angélica Gómez López, quien ha señalado la urgencia de implementar medidas concretas ante la escalada de violencia.

Mecanismo y Alcance Territorial de la Audiencia

El espacio de diálogo público abarcará un total de 19 municipios distribuidos en las provincias de Sabana Centro y Sabana Occidente. Esta elección geográfica no es arbitraria, ya que estas áreas han registrado la mayor concentración de incidentes criminales en las últimas semanas. La asamblea busca crear un marco de coordinación interinstitucional que supere las barreras jurisdiccionales entre los diferentes ayuntamientos, permitiendo una estrategia unificada contra la delincuencia organizada y el hampa local.

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La propuesta tiene como objetivo central reunir en una misma mesa de trabajo a diversos actores clave de la sociedad civil y el Estado. Se invita explícitamente a la participación de los habitantes directos, las Juntas de Acción Comunal (JAC), el sector comercial afectado, los jóvenes y las organizaciones sociales de cada localidad. Esta estructura busca garantizar que las soluciones no sean impuestas únicamente desde la cima institucional, sino que incluyan las experiencias vividas en el territorio.

Factores Desencadenantes y Cronología de Hechos Delictivos

El impulso legislativo surge como respuesta directa a una serie de atracos, robos a residencias y hurtos a locales comerciales que han sacudido la región. Entre los episodios más graves que encendieron las alarmas se destaca el ocurrido en el municipio de Cajicá. Durante la noche del 12 de noviembre, dos mujeres fueron agredidas físicamente cuando intentaban ingresar a su propia residencia. Este incidente violento quedó parcialmente registrado en las cámaras de vigilancia del lugar, proporcionando evidencia crucial para las investigaciones en curso.

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En la misma localidad de Cajicá, días antes de la agresión a las mujeres, una adulta mayor fue víctima de un robo al interior de su vivienda. Estos casos exemplifican la naturaleza intrusiva de la criminalidad que afecta la seguridad doméstica de los ciudadanos. La diputada María Angélica Gómez ha enfatizado que estos hechos no son aislados, sino parte de un patrón que requiere intervención inmediata y sistemática por parte de las autoridades departamentales y nacionales.

Incidentes Recientes en Chía y Facatativá

La inseguridad también se ha manifestado con fuerza en otros municipios de la Sabana. En Chía, el mismo 12 de noviembre, una comerciante reportó el hurto de máquinas de granizados de su negocio. En este caso, la Policía Nacional actuó con rapidez, logrando recuperar los equipos y capturar a dos presuntos implicados. Este caso demuestra la capacidad de respuesta operativa de las fuerzas del orden, aunque no resuelve el problema de fondo de la recurrencia de estos delitos.

Adicionalmente, en septiembre se había denunciado previamente el robo de un computador portátil dentro de una clínica veterinaria de Chía. La repetición de estos delitos en diferentes sectores de la economía local sugiere una vulnerabilidad estructural en los protocolos de seguridad de los pequeños comercios. Por otro lado, en Facatativá, perteneciente a la provincia de Sabana Occidente, la propietaria de una pastelería denunció un hurto en su establecimiento comercial durante el mes de noviembre. Estos casos ilustran la dispersión geográfica del problema, que no se limita a una sola jurisdicción.

Posicionamiento Político y Compromisos Institucionales

La diputada Angélica Gómez explicó en un comunicado oficial que su preocupación radica en el impacto psicológico y económico de la inseguridad. "Me preocupa que una familia sienta miedo al llegar a su casa o que una comerciante tenga que volver a abrir su negocio después de un robo sin saber qué medidas se van a tomar para protegerla", afirmó la legisladora. Sus palabras reflejan el malestar generalizado de la ciudadanía, que exige garantías de seguridad tangible y no solo declaraciones políticas.

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La proposición aprobada por la Asamblea establece que se citará a las alcaldías locales, a la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana de Cundinamarca, a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación. La presencia de estos altos funcionarios es indispensable para que los compromisos adquiridos en la audiencia tengan fuerza vinculante y recursos asignados. Se busca evitar que las propuestas ciudadanas queden en papel mojado por falta de coordinación ejecutiva.

Impacto Real y Próximos Pasos Administrativos

A diferencia de otros espacios de discusión teórica, esta jornada contemplará la recepción de intervenciones presenciales y aportes por escrito. Esta metodología bidireccional permite documentar el diagnóstico detallado de las problemáticas específicas de cada municipio. El encuentro identificará aquellos fenómenos criminales que requieren una acción transversal y coordinada entre las distintas jurisdicciones involucradas, rompiendo la fragmentación administrativa actual.

Todo lo discutido en la audiencia quedará consignado en un acta formal oficial. Este documento será crucial para el seguimiento, ya que figurarán las denuncias ciudadanas, las respuestas institucionales y los compromisos trazados con entidades responsables. Además, se incluirán plazos precisos de cumplimiento, lo que permite a la ciudadanía y a los medios de comunicación hacer seguimiento riguroso del avance en la reducción de la criminalidad en la Sabana Cundinamarquesa.