Asamblea de Santander impulsa nuevo concurso de contralor a pesar de litigio legal

La Asamblea de Santander avanza con una nueva convocatoria para la Contraloría departamental, aunque diputados advierten riesgos legales y de prevaricato mientras el Consejo de Estado define apelaciones pendientes.

El proceso para seleccionar al funcionario que asumirá la personería fiscal en Santander durante los próximos tres años enfrenta graves cuestionamientos jurídicos a menos de dos meses para definir el cargo. La Asamblea Departamental ha iniciado una nueva convocatoria pública mientras persiste una apelación pendiente ante el Consejo de Estado, lo que ha generado alertas entre juristas y legisladores sobre posibles vicios de legalidad en el procedimiento actual.

La situación se complica por la existencia de un fallo de primera instancia que derogó la Resolución 077 de agosto de 2025, emitida por la mesa directiva anterior conformada por los diputados Víctor Palacios, Ramón Ramírez y Diana Jiménez. A pesar de que el Tribunal Administrativo de Santander ordenó medidas cautelares en octubre de 2025 y derogó dicho documento en septiembre pasado, la duma departamental insiste en su curso administrativo.

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Conflictos legales y apelaciones pendientes

El núcleo del litigio involucra al excontralor Reynaldo Mateus y al abogado Carlos Guevara, quienes demandaron la nulidad del proceso inicial. La magistrada Claudia Patricia Peñuela Arce mantuvo frenado el proceso durante un año exacto mediante medidas cautelares, ordenando específicamente suspender los efectos de la Resolución 077 hasta la ejecutoria de la sentencia. Esta decisión fue confirmada por el Consejo de Estado el 16 de abril de 2026.

No obstante, Reynaldo Mateus apeló ante la Sección Quinta del Consejo de Estado para defender su pretensión de regresar a la Contraloría de Santander, cargo que aspiraba a cumplir por cuatro años. Paralelamente, la Gobernación de Santander, representada por la apoderada Paula Andrea Lizarazo, también interpuso recurso de apelación para que se mantenga en firme la convocatoria original y derogada.

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Riesgos de prevaricato y posiciones divergentes

Reynaldo Mateus sostiene que la nueva convocatoria está viciada de nulidad absoluta porque la apelación no ha sido resuelta favorablemente. Mateus afirmó que tiene derecho a que el Consejo de Estado resuelva a su favor y que la Asamblea podría incurrir en el delito de prevaricato al avanzar sin un fallo ejecutivo. Su argumento se basa en que ningún ciudadano ha adquirido derechos definitivos sobre el proceso en esta etapa incierta.

El abogado Carlos Alfaro coincide con esta postura y advierte que los miembros de la mesa directiva actual podrían cometer prevaricato al citar un nuevo concurso mientras el anterior está en entredicho. Alfaro señala que la Asamblea no tiene motivo para citar a un nuevo concurso si el fallo de nulidad no está ejecutoriado, destacando que los procedimientos actuales ignoran la seguridad jurídica que impone la suspensión provisional decretada previamente.

Proceso administrativo y próximos pasos

En contra de las advertencias legales, la mesa directiva de la Asamblea de Santander, liderada por Hugo Cardozo, defiende la legitimidad del nuevo proceso. Según esta posición, la Asamblea ejerce su facultad de revocar sus propios actos amparada en los Artículos 94 y 96 del Contencioso Administrativo. La institución ya ha calificado pruebas de conocimientos realizadas por la Universidad de Cartagena, donde Héctor Fabián Pérez Boada, Alexandra Sosa Sánchez y Armando Motta Rueda obtuvieron los puntajes más altos.

La postura de la Asamblea también está respaldada por el abogado Leonardo Hernández, quien argumenta la viabilidad de la nueva resolución. Sin embargo, varios diputados consultados expresan temor a votar y cometer un posible desacato a una decisión judicial mientras el Consejo de Estado se pronuncia sobre las apelaciones. Esta división interna refleja la delicada situación institucional en Santander mientras se espera la definición final del litigio administrativo.