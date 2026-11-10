Aseguradoras pagan $1,43 billones en indemnizaciones por terremoto

Las aseguradoras han desembolsado $1,43 billones en indemnizaciones por el terremoto del 10 de agosto, con 103.833 avisos de siniestro según Fasecolda.

Las compañías de seguros han pagado $1,43 billones en indemnizaciones por el terremoto del pasado 10 de agosto, según el corte con fecha del 6 de noviembre. El monto representa un incremento de $170.000 millones, equivalente a 13,5 %, frente al balance anterior. Los desembolsos buscan respaldar la recuperación de viviendas, empresas, establecimientos comerciales y otras actividades económicas afectadas por el movimiento sísmico.

Las cifras fueron presentadas por la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), que reportó 103.833 avisos de siniestro recibidos por las aseguradoras, 910 más que en el reporte anterior. Las afectaciones corresponden a bienes y personas ubicados en 524 municipios de 31 departamentos del país.

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Cómo se distribuyen los pagos por tipo de bien

Por tipo de bien afectado, las compañías han desembolsado $1,39 billones para atender daños en viviendas, establecimientos comerciales, industrias, copropiedades y otros bienes. Este balance reúne 99.950 reclamaciones, según los datos de Fasecolda.

Las viviendas concentran una proporción importante de los siniestros. De los 103.833 avisos recibidos, 64.109 corresponden a viviendas aseguradas, tanto mediante pólizas voluntarias como a través de seguros asociados a créditos hipotecarios. Esta cifra equivale a cerca del 61 % del total de reclamaciones. Por estos daños, las compañías han pagado $294.000 millones.

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En cuanto a las copropiedades, los desembolsos ascienden a $327.400 millones. Por su parte, los establecimientos comerciales, las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las industrias acumulan pagos por $561.000 millones. En conjunto, las copropiedades y el sector empresarial concentran reservas superiores a $4,1 billones y pagos cercanos a $889.000 millones.

Posiciones del gremio asegurador sobre los trámites

Ante el avance de los pagos, el presidente ejecutivo de Fasecolda, Gustavo Morales, pidió a los asegurados mantener comunicación directa con su compañía de seguros o con un intermediario autorizado. Según Morales, cada caso es diferente, por lo que los afectados deben estar atentos a la documentación e información que les soliciten, ya que entregarla a tiempo es clave para avanzar con su reclamación.

Morales también advirtió sobre posibles engaños de personas que cobran por gestionar las reclamaciones o prometen indemnizaciones superiores. El dirigente gremial señaló que reclamar es gratuito y que los afectados no necesitan contratar intermediarios para hacer el trámite. Las reservas estimadas para atender las reclamaciones llegaron a $7,4 billones, con un crecimiento de 3,7 %.

Impacto regional y avance en Risaralda, Valle del Cauca y Quindío

La distribución geográfica de las indemnizaciones muestra que Risaralda y Valle del Cauca concentran los mayores desembolsos de las aseguradoras. En Risaralda se han pagado $566.000 millones, equivalentes al 19 % del total de las indemnizaciones. En Valle del Cauca, los giros alcanzan $489.000 millones, que representan el 13 % de los pagos nacionales.

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Quindío, en cambio, es el departamento en el que se ha pagado la mayor proporción del valor de los daños, con un avance del 26 %. Las reservas también reflejan la magnitud de las afectaciones en las principales ciudades de estos departamentos. Para la reconstrucción de Cali se estiman recursos por $2,18 billones, mientras que en Pereira las reservas ascienden a $1,99 billones.

En conjunto, Cali y Pereira concentran más de $4,1 billones en reservas, equivalentes a cerca del 56 % del total nacional. Estos recursos están destinados a respaldar las indemnizaciones pendientes y atender las reclamaciones derivadas del terremoto.

Seguros de vida y personas tras el terremoto

Los seguros de vida y personas también representan un respaldo económico para las familias afectadas por la emergencia. En este segmento se han reportado 309 siniestros, principalmente relacionados con las modalidades de Vida Grupo, Vida Individual y Accidentes Personales.

Por estas reclamaciones, las compañías han pagado $4.563 millones, cifra equivalente al 58 % del valor total de los siniestros reportados. Adicionalmente, mantienen reservas por $3.268 millones para atender las obligaciones pendientes. La cobertura por fallecimiento concentra el 51,6 % del valor de las reclamaciones de este segmento, recursos destinados a brindar respaldo económico a los beneficiarios de las personas fallecidas.