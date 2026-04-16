Asesinan a adolescente venezolano en el barrio Carrizal de Barranquilla

Un joven de 17 años, identificado como Gabriel Antonio Conrado Coba, de nacionalidad venezolana, fue asesinado a tiros en el barrio Carrizal, sur de Barranquilla. Las autoridades investigan los móviles y la identidad de los responsables, mientras exploran posibles vínculos con pandillas y ajustes de cuentas.

La violencia irrumpió nuevamente en Barranquilla la tarde de este miércoles 15 de abril, cobrando la vida de un adolescente de 17 años, quien fue asesinado con arma de fuego en el barrio Carrizal , ubicado en el sur de la ciudad. El trágico suceso, registrado aproximadamente a las 2:15 p. m., según el informe preliminar de la Policía, se encuentra bajo exhaustiva investigación por parte de las autoridades competentes.

Estas últimas se encuentran dedicadas a esclarecer tanto los móviles detrás de este acto sádico como la identidad de los responsables que aún se mueven en las sombras. La víctima, identificada como Gabriel Antonio Conrado Coba, de nacionalidad venezolana, sucumbió en el lugar de los hechos a causa de la gravedad de las heridas infligidas por los disparos, dejando un profundo dolor y conmoción en la comunidad. De acuerdo con la información que ha salido a la luz, el artero crimen tuvo lugar en el exterior de una tienda, específicamente en la intersección de la calle 49E con carrera 3E. Esta área, caracterizada por ser residencial, ha sido señalada oficialmente por las autoridades como un sector con una notoria presencia de estructuras criminales que operan al margen de la ley. Los primeros reportes detallan que el joven se desplazaba a pie cuando fue interceptado por un individuo que descendió de una motocicleta. Sin pronunciar palabra alguna, el agresor desató su arma de fuego y disparó indiscriminadamente contra la humanidad de la víctima, dejándola inerte en el asfalto. Tras el cobarde ataque, el perpetrador emprendió una huida rauda, mientras que los residentes de la zona, consternados, alertaban a las fuerzas de seguridad. La pronta reacción institucional permitió que se iniciaran de inmediato los actos urgentes y se procediera al aseguramiento de la escena del crimen, con el fin de preservar cualquier evidencia que pudiera ser crucial para la investigación. Una de las líneas de investigación que están analizando con especial atención los peritos forenses apunta a la posibilidad de que el adolescente hubiera sido citado en el lugar del crimen, presuntamente, por su pareja sentimental. Esta hipótesis, que aún se encuentra en fase de verificación, podría ser un elemento clave para reconstruir el contexto y las circunstancias que rodearon el trágico suceso. Las autoridades han manifestado que no descartan ninguna posibilidad y se encuentran inmersas en la recolección de testimonios de testigos presenciales y en la búsqueda de evidencias materiales que permitan determinar si hubo premeditación en el acto o si terceros participaron en la supuesta citación. Paralelamente, y como parte indispensable del proceso investigativo, unidades especializadas están llevando a cabo una minuciosa revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el sector. El objetivo principal es lograr la identificación del agresor y determinar la ruta de escape que utilizó para huir tras perpetrar el ataque. Los actos urgentes han sido asumidos por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quien lidera todas las diligencias judiciales pertinentes para el completo esclarecimiento de este lamentable caso. Dentro de las vertientes investigativas, se ha podido establecer que el joven, presuntamente, estaría vinculado a una pandilla activa en el sector. Además, existen registros que indican que en octubre de 2025 habría estado involucrado en una agresión con arma blanca contra un miembro de un grupo rival identificado como ‘FMK’. A estos antecedentes se suma el hecho de que la víctima aparecía como objetivo en un panfleto amenazante que circuló en el área a mediados de diciembre de 2025, lo cual refuerza considerablemente la hipótesis de un posible ajuste de cuentas derivado de disputas entre estructuras delincuenciales. Asimismo, se ha conocido que el adolescente poseía un permiso especial de permanencia en el país y registraba una anotación judicial en el sistema SPOA por el delito de homicidio. Las autoridades han enfatizado que el sector donde se produjo este fatídico homicidio presenta una marcada injerencia del grupo delincuencial organizado ‘Los Costeños’, una estructura que, según informaciones de inteligencia, opera bajo el mando de un individuo conocido como alias Cachetes. La posible vinculación de esta organización criminal al asesinato de Gabriel Antonio Conrado Coba también es un punto clave en el desarrollo de la investigación





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