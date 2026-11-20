Alcira Quintana, directora de deportes y lideresa comunitaria, fue asesinada en Cantagallo el 19 de noviembre. Indepaz atribuye la muerte a disputas territoriales entre ELN y EGC en Bolívar.

Alcira Quintana Martínez, de 43 años, fue asesinada el jueves 19 de noviembre a las 6 de la mañana en el municipio de Cantagallo, ubicado en el departamento de Bolívar, Colombia. Sicarios que operaban en motocicletas abordaron a la activista mientras ella realizaba su rutina de ejercicios físicos diarios en el patinódromo público de la localidad. El ataque violento contra esta figura reconocida ha generado una profunda conmoción inmediata en la región, destacando la fragilidad que enfrentan las figuras públicas en zonas bajo influencia de grupos armados.

Perfil profesional y trayectoria social de la víctima

Alcira Quintana no solo era una figura activa en la sociedad civil, sino que ocupaba el cargo oficial de directora de deportes dentro de la administración municipal de Cantagallo. En esta posición, su labor se centró en impulsar el fortalecimiento de las actividades deportivas y recreativas, beneficiando directamente a los habitantes de la zona. Su compromiso con el bienestar social la convirtió en una persona apreciada por comerciantes y vecinos, quienes la recuerdan como una mujer trabajadora y dedicada al servicio comunitario.

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La familia y amigos de la víctima han expresado su dolor ante la partida prematura de quien dedicó su vida al servicio público. Desde las redes sociales, la Alcaldía Municipal de Cantagallo, a través del alcalde Omar Esparragoza, emitió un mensaje oficial abrazando a la familia de Quintana. La institución municipal enfatizó que todo el pueblo acompaña a los seres queridos en este momento de luto, honrando la memoria de una líder cuya voz firme y entrega dejaron una huella imborrable en barrios y familias.

Contexto de violencia y disputa territorial en la región

La organización Indepaz, en su pronunciamiento sobre el crimen, vinculó el asesinato de Alcira Quintana con la intensa disputa territorial que se desarrolla en el corredor del valle del río Cimitarra. Este conflicto enfrenta a dos estructuras armadas principales: el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), específicamente a través de su subestructura Frente Edgar Madrid Benjumea. El EGC busca ampliar su posicionamiento en áreas donde históricamente ha existido una fuerte presencia del ELN.

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Indepaz detalló que esta confrontación bélica ha tenido impactos directos y graves sobre la población civil en Cantagallo. Las comunidades locales, incluyendo a los residents de Santo Domingo y la vereda Aguas Lindas, han sufrido confinamientos y afectaciones severas debido a la presencia de estos grupos. Además de ELN y EGC, la zona del municipio también presenta la actividad del Clan del Golfo y posibles fricciones con el Bloque Magdalena Medio del EMBF, así como bandas de carácter local, creando un escenario de seguridad extremadamente complejo.

Datos estadísticos y alertas tempranas de protección

La tragedia de Cantagallo se enmarca dentro de un contexto nacional alarmante de violencia contra líderes sociales. Según los datos suministrados por Indepaz, con el asesinato de Alcira Quintana Martínez, el número total de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en el año 2026 asciende a 136. Esta cifra subraya la urgencia de las medidas de protección existentes y la efectividad de los mecanismos de respuesta ante amenazas inminentes.

Ante esta realidad, la Defensoría del Pueblo había emitido previamente la Alerta Temprana 034/23 y un Informe de seguimiento 028/26 que incluía a Cantagallo. Estos instrumentos alertaban sobre la presencia activa de ELN y EGC en el área, indicando un alto riesgo para la integridad de las figuras comunitarias. A pesar de estas alertas, la violencia persiste, dejando a la comunidad en duelo y exigiendo respuestas efectivas por parte de las autoridades competentes para garantizar la protección de quienes trabajan por el bien común.

Los mensajes de condolencia en plataformas como Facebook continúan llegando desde diversos sectores de la sociedad, reflejando el profundo afecto que la comunidad sentía por la líder. Los testimonios resaltan el legado positivo de Quintana, celebrando su amor y los momentos compartidos. Mientras la investigación avanza para determinar responsabilidades penales, Cantagallo permanece en luto oficial, recordando a una mujer que entregó su vida al servicio de su gente y cuyo compromiso continúa vivo en los procesos sociales que impulsó durante su gestión.