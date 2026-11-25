Hombres armados asesinaron a Jhon Alonso Pérez Rojas y su hermano en Angostura, Norte de Antioquia, el 23 de noviembre. La región enfrenta una crisis de seguridad con un aumento del 86% en homicidios.

Un grave incidente de violencia armada tuvo lugar durante la madrugada del lunes 23 de noviembre en la vereda Matablanco, ubicada en la zona rural del municipio de Angostura, al norte del departamento de Antioquia. Dos hermanos fueron asesinados con arma de fuego por un grupo de hombres armados que se presentaron en la vivienda de las víctimas y los obligaron a salir antes de proceder a cometer los crímenes.

Detalles del ataque armado en Angostura

Los hechos comenzaron cuando varios individuos, desplazados en una camioneta, ingresaron a la propiedad y forzaron la salida de los dos hombres. Horas más tarde, sus cuerpos sin vida fueron hallados en la misma vereda. Los hallazgos fueron realizados por habitantes que circulaban por la zona en un vehículo de transporte rural tipo escalera, quienes de inmediato informaron a las autoridades competentes sobre la ubicación de los cadáveres.

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Las autoridades trasladaron los restos a la morgue de Yarumal, municipio vecino, para realizar los procedimientos forenses correspondientes. Las víctimas tenían 47 y aproximadamente 30 años de edad. Se determinó que uno de ellos era Jhon Alonso Pérez Rojas, quien contaba con 47 años al momento de su fallecimiento.

Antecedentes penales de la víctima principal

La identidad de Jhon Alonso Pérez Rojas revela un historial criminal significativo. Según información oficial, este hombre tenía una condena impuesta de 202 meses de prisión. Esta sentencia equivale a un total de 16 años y 10 meses de encarcelamiento. La pena fue decretada por un juzgado penal especializado de Medellín.

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La condena se basa en la comisión de delitos graves, específicamente homicidio agravado, rebelión y despojo en el campo de batalla. Por su parte, la identidad exacta del segundo hermano, de unos 30 años, permanece pendiente de confirmación oficial. Las autoridades no han establecido si la condena previa de Jhon Alonso Pérez Rojas tiene una relación directa con el ataque sufrido.

Cronología de violencia en el municipio

Este doble homicidio se suma a una serie de incidentes violentos ocurridos en las últimas semanas dentro del mismo territorio. A principios de noviembre, dos adolescentes de 16 años fueron atacados con arma blanca. Uno de ellos fue trasladado a un centro asistencial en Medellín y declaró que hombres armados desconocidos lo habían sacado de la vereda La Trinidad.

Al día siguiente, el 10 de noviembre, el cuerpo de otro joven de 16 años fue remitido a la morgue de Yarumal. Este individuo provenía de la vereda Batea Seca de Angostura y presentaba heridas de bala en la cabeza. Las prendas que portaba el joven eran similares a las utilizadas por las disidencias de las Farc, específicamente las del frente 36, grupo que opera en la zona.

Cifras oficiales y contexto regional

Los indicadores de seguridad en Angostura han presentado un deterioro alarmante en lo que va del año. Según cifras oficiales, el municipio registra 13 homicidios en lo corrido de 2026. Esta cantidad contrasta con los siete homicidios contabilizados durante todo el año 2025. Este incremento representa un aumento porcentual del 86% en la tasa de mortalidad violenta.

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La situación de orden público también ha generado preocupación en la subregión antioqueña. El 27 de octubre, dos jóvenes fueron asesinados con arma de fuego en una cancha de Campamento, municipio vecino. Las víctimas murieron cuando terminaban de disputar un partido de fútbol, lo que evidencia la expansión de la violencia a espacios públicos y civiles.

Investigación y disputa de grupos ilegales

Actualmente, las autoridades no han atribuido el doble homicidio de los hermanos a una estructura armada particular. Tampoco se han establecido los motivos precisos del ataque. Sin embargo, existe evidencia de que Angostura y otros municipios del Norte de Antioquia son zona de influencia de grupos armados ilegales en disputa.

Las autoridades investigan si los casos de presunto reclutamiento de menores están relacionados con recientes enfrentamientos entre las disidencias y el Clan del Golfo. Se avanzan las investigaciones para esclarecer ambos asesinatos y determinar si existe un vínculo directo con la disputa territorial entre estos grupos ilegales en la región.