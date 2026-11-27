El propietario del hotel Santa Laura, Juan Pablo Olivares, fue ejecutado en su finca en Jericó. Antioquia ofrece 200 millones de pesos por información.

El empresario mexicano Juan Pablo Olivares Martínez, de 44 años y propietario de uno de los hoteles más destacados en el municipio de Jericó, perdió la vida a causa de múltiples impactos de arma de fuego. Los disparos ocurrieron dentro de la finca Santa Laura, ubicada en la vereda La Soledad, donde Olivares Martínez residía y operaba su establecimiento turístico desde hace varios años. La ejecución fue realizada por un sujeto armado que se dio a la fuga, dejando sin esclarecer las motivaciones exactas del crimen en este momento.

Detalles de la Ejecución en la Finca Santa Laura

El hecho violento ocurrió en medio de una alta tensión en Jericó y en toda la subregión del Suroeste antioqueño. Las autoridades indican que la identidad de los autores materiales sigue siendo desconocida y no existen hipótesis claras sobre el móvil del asesinato. Juan Pablo Olivares Martínez radicaba en esta localidad antioqueña junto a su compañera sentimental, y su muerte ha conmocionado a la comunidad local debido a su trayectoria como inversor y hospedador prestigioso en la zona.

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Recompensa y Denuncias de Intimidación Previa

Ante la falta de avances inmediatos, la Gobernación de Antioquia ha anunciado una recompensa de hasta 200 millones de pesos para cualquier persona que brinde información clave que permita identificar y capturar a los responsables. Luis Eduardo Martínez Guzmán, secretario de Seguridad de Antioquia, afirmó que las capacidades de inteligencia y la policía judicial están operativas para garantizar que la justicia castigue a los culpables, aunque no especificó ninguna teoría concreta sobre los hechos.

Los familiares de Juan Pablo Olivares Martínez han informado que la pareja sufría intimidaciones y hostigamientos sistemáticos antes del crimen. Los denunciantes señalaron que fueron víctimas de bloqueos de vías, requisas arbitrarias y señalamientos infundados sobre actividades mineras ilegales en sus terrenos. En respuesta a estas presiones, solicitaron inspecciones oficiales que fueron realizadas por Corantioquia, la Personería Municipal y otras autoridades, quienes certificaron que no existían actividades mineras ni instalaciones asociadas en la finca.

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Contexto de Violencia en el Suroeste de Antioquia

El asesinato de Juan Pablo Olivares Martínez eleva el balance de homicidios en Jericó a 11 casos durante lo corrido de 2026, superando en dos unidades a las cifras del año anterior según la Policía Nacional. Esta situación refleja la inestabilidad en una región donde grupos criminales disputan rentas ilícitas como el microtráfico, la extorsión y la minería ilegal. La subestructura Edwin Román Velásquez Valle, vinculada al Clan del Golfo, domina gran parte del territorio tras absorber bandas locales, mientras que estructuras como la de Andrés Felipe Marín Morales, alias Carne Rancia, tienen una presencia menor pero significativa.

El Suroeste antioqueño se ha consolidado como la subregión más violenta fuera del área metropolitana, con 280 homicidios este año, dos más que en 2025. Las provincias de San Juan, que incluyen Andes, Betania, Ciudad Bolívar, Hispania, Jardín y Salgar, son puntos críticos, pero municipios como Jericó, Támesis, Valparaíso, Caramanta, Pueblorrico y Tarso han experimentado un recrudecimiento notable. En total, estas seis localidades registraron 38 asesinatos en lo que va del año, comparado con 22 en el mismo período de 2025 y apenas 13 en 2023.

Tensiones por el Proyecto Minero Quebradona

La violencia en Jericó se exacerba por el conflicto de larga data alrededor del proyecto minero Quebradona. Desde hace 11 días, opositores a la mina han ocupado las vías que dan acceso a los predios donde la multinacional sudafricana AngloGold Ashanti realiza exploraciones. Esta movilización social busca impedir que se otorguen los permisos necesarios para explotar el título minero, generando confrontaciones que incluyen altercados entre manifestantes y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en las veredas Vallecitos y La Soledad.

Las organizaciones sociales de Jericó han criticado el uso de la fuerza por parte de las autoridades para desbloquear las carreteras, argumentando que se vulneran sus derechos. Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha instado a las autoridades a priorizar el diálogo sobre los medios violentos para resolver estas protestas. La coexistencia de la disputa ambiental, la presencia de estructuras criminales y la ejecución de un inversionista extranjero evidencia la compleja dinámica de seguridad y derechos humanos que atraviesa esta zona de Antioquia.