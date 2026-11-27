La Fiscalía confirma el homicidio de Harold Chicaiza en Balboa, Cauca. Asonal exige justicia y protección para el personal judicial tras el ataque.

La Fiscalía General de la Nación confirmó este jueves 26 de noviembre el homicidio de Harold Fernand Chicaiza Bolaños, asistente de fiscal adscrito a la Dirección Seccional Cauca. El servidor público fue atacado con arma de fuego en el municipio de Balboa mientras se desplazaba hacia su lugar de trabajo. Este incidente ha generado una fuerte condena por parte de las instituciones y ha motivado la activación inmediata de protocolos de investigación.

Activación de unidad especial de investigación

Para esclarecer los hechos, la Fiscalía dispuso la conformación de un equipo conjunto de investigación integrado por fiscales de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales y de la Dirección Seccional Cauca. Esta unidad especial trabaja en coordinación con investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados de la Policía Nacional. El bloque articulado tiene como tarea prioritaria recolectar elementos materiales probatorios y determinar las circunstancias exactas del crimen.

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Posición sindical y demandas de protección

El sindicato de trabajadores de la justicia, Asonal, se pronunció tras lo sucedido con el funcionario, exigiendo justicia para Harold Fernando y garantías de seguridad para todos sus compañeros. El organismo señaló que la vida de los trabajadores de la Rama Judicial debe ser una prioridad nacional. Solicitaron que se adelanten las investigaciones necesarias para judicializar a los responsables y evitar que este crimen quede en la impunidad.

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Declaraciones oficiales de la Fiscalía

El organismo judicial, encabezado por la fiscal Luz Adriana Camargo, lamentó el fallecimiento de Chicaiza Bolaños y extendió un mensaje de acompañamiento a su entorno cercano. En un comunicado oficial emitido desde Bogotá, la entidad rechazó categóricamente cualquier acto de violencia contra sus servidores. Las condolencias se dirigieron a la familia, amigos y compañeros de trabajo del difunto, reafirmando su compromiso con la justicia en los distintos territorios del país.

Contexto geográfico y próximas medidas

El atentado se produjo en horas de la jornada laboral del 26 de noviembre, justo cuando el asistente cumplía su trayecto habitual hacia la sede donde prestaba sus servicios en Balboa, al sur del departamento del Cauca. Por el momento, el equipo conjunto avanza en las primeras diligencias judiciales para establecer qué estructura armada estaría detrás de la acción violenta. Asonal también reclamó medidas reales y urgentes de prevención y protección para los servidores en la región.