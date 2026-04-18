Asesinan a funcionaria de Parques Nacionales en intento de hurto en Cali

Una funcionaria de Parques Nacionales de Colombia fue asesinada en un intento de hurto en el barrio Antonio Nariño, en el oriente de Cali. Las autoridades investigan el hecho y buscan al agresor que atacó a la víctima con arma blanca.

Las autoridades han iniciado una exhaustiva investigación sobre el trágico suceso ocurrido en el oriente de Cali , para lo cual se ha conformado un grupo especial. El incidente tuvo lugar en el barrio Antonio Nariño, en el oriente de la capital vallecaucana, y se trató de un intento de hurto que culminó en un desenlace fatal. Según el informe proporcionado por la Policía, el lamentable acontecimiento se registró en horas de la tarde del viernes 17 de abril. La víctima, identificada como Loren Lizeth Osorio Mera, se encontraba dentro de un establecimiento comercial cuando fue atacada. Un delincuente, que se movilizaba en bicicleta, ingresó al local y la hirió gravemente con un arma blanca en la zona del tórax. Lamentablemente, las lesiones resultaron ser mortales y la mujer falleció en el lugar de los hechos, sin recibir auxilio oportuno.

En una emotiva declaración a LA FM, Daniela Osorio Mera, hermana de la víctima, relató los desgarradores momentos. Explicó que su hermana se encontraba cuidando el negocio de su madre en ese momento. La atacante describió cómo un hombre en bicicleta llegó al lugar, y a pesar de que varios vecinos del barrio Antonio Nariño intentaron brindarle atención, la gravedad de la herida impidió que sobreviviera. 'Ella pidió ayuda y nadie la auxilió', expresó con profundo dolor Daniela Osorio Mera. La hermana de la víctima también compartió la difícil situación familiar que enfrentan, especialmente el hijo de Loren Lizeth, un niño al que ahora tendrán que explicarle la ausencia de su madre. 'Me dejaron a cargo de un niño que yo no sé cómo le voy a explicar que su mamá ya no va a estar por un hurto, por algo tan insignificante como que la intentaron robar y no se llevaron nada', señaló con gran angustia.

Loren Lizeth Osorio Mera era funcionaria de Parques Nacionales de Colombia y se encontraba disfrutando de un día de descanso, aprovechando el día cívico decretado por el presidente Gustavo Petro para fomentar actividades ambientales en el país. Su asesinato, a sus 32 años, en medio de un intento de robo en un establecimiento comercial en el barrio Antonio Nariño, ha conmocionado a la comunidad. La Personería Distrital de Santiago de Cali ha condenado enérgicamente este crimen y ha hecho un llamado urgente a los organismos competentes para que lideren las investigaciones con celeridad y logren identificar y capturar a los responsables. La entidad, perteneciente al Ministerio Público, enfatizó la necesidad de que las autoridades actúen con prontitud y garanticen la seguridad de los ciudadanos ante este tipo de actos violentos que atentan contra la vida y la tranquilidad de la comunidad. Las autoridades se encuentran recolectando testimonios y pruebas en la escena del crimen para esclarecer los hechos y dar con el paradero del agresor que le arrebató la vida a esta joven funcionaria





lafm / 🏆 7. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Asesinato Hurto Cali Parques Nacionales Violencia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Antioquia pide a Mindeporte “reglas claras” de cara a los próximo Juegos NacionalesDOLAR

Read more »

Resumen de Noticias Nacionales: Criminalidad, Economía, Deporte y PolíticaEste resumen abarca noticias sobre un asesinato en Medellín y un incendio provocado, la inversión de BBVA en Colombia con enfoque en inteligencia artificial, una polémica en el fútbol colombiano sobre la salida de un jugador, la captura de un arrendador por asesinato e incendio, y declaraciones del presidente Petro sobre un supuesto plan de la CIA para atentar contra Iván Cepeda.

Read more »

Asesinan a hombre en ataque con arma de fuego en el barrio ManantialUn hombre de 52 años, identificado como Manuel Carlos Fontanilla Ramírez, fue asesinado la tarde de este viernes en el barrio Manantial tras ser impactado por un disparo en la cabeza. Dos individuos en motocicleta serían los responsables del ataque, que se investiga como sicariato. La víctima tenía antecedentes por microtráfico.

Read more »

Consternación en Támesis: Asesinan a campesino y roban volquetas en zona ruralUn violento hecho en Támesis, Antioquia, deja un campesino muerto y el robo de dos volquetas y una motocicleta. Las autoridades buscan a los responsables, ofreciendo una recompensa de 150 millones de pesos.

Read more »

Funcionaria de Parques Nacionales muere apuñalada en atraco en CaliLoren Lizbeth Osorio Mera, de 36 años, fue atacada con arma blanca al interior de un establecimiento comercial en el barrio Antonio Nariño, oriente de Cali. La víctima, funcionaria del área administrativa de Parques Nacionales Naturales, falleció en el hospital debido a la gravedad de las heridas. Las autoridades investigan un posible intento de hurto como hipótesis principal, mientras el agresor huyó del lugar.

Read more »

Sicarios Asesinan a Hombre en Barbería de BucaramangaUn ataque sicarial en el barrio Mutis de Bucaramanga cobró la vida de un hombre mientras se cortaba el cabello en una barbería. Dos delincuentes en motocicleta ingresaron al establecimiento y dispararon contra la víctima, huyendo posteriormente del lugar. Las autoridades ya investigan el hecho.

Read more »