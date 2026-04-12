Asesinan a hombre en Barranquilla: Sicario perpetra crimen en vivienda

Un hombre de 31 años fue asesinado en Barranquilla por un sicario. Las autoridades investigan las causas del crimen, que ocurrió en el barrio Me Quejo, y no descartan relación con una anotación judicial por violencia intrafamiliar.

José Alejandro Godoy Martínez, un hombre de 31 años, fue víctima de un asesinato a manos de un sicario en Barranquilla . El trágico suceso tuvo lugar en una residencia ubicada en la calle 81, número 27A-21, en el barrio Me Quejo. Según las primeras investigaciones, Godoy Martínez se encontraba compartiendo con otras personas en la vivienda durante la madrugada del domingo 12 de abril. Aproximadamente a las 2:00 a.m., dos individuos llegaron en motocicleta y se estacionaron frente a la casa.

Al percatarse de la presencia de los sujetos, Godoy Martínez intentó escapar, corriendo hacia el interior de la vivienda y refugiándose en el baño. El sicario, sin vacilar, lo persiguió y, tras alcanzarlo, le disparó en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar. Tras perpetrar el crimen, el asesino huyó junto con su cómplice a bordo de la motocicleta, tomando rumbo desconocido.\Durante la inspección del cuerpo y los análisis forenses realizados por las autoridades, se descubrió que José Alejandro Godoy Martínez tenía una anotación judicial por el delito de violencia intrafamiliar, registrada en el Sistema Penal, Oral y Acusatorio de la Fiscalía. Las autoridades de la Sijin de la Policía Metropolitana de Barranquilla, encargadas de la investigación, están recabando información y revisando los videos de las cámaras de seguridad cercanas al lugar del crimen con el objetivo de identificar a los responsables. Hasta el momento, no se ha establecido una hipótesis definitiva sobre las causas del asesinato, aunque las autoridades no descartan que esté relacionado con la anotación judicial que registraba la víctima. El cuerpo de José Alejandro Godoy Martínez fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para realizar los procedimientos pertinentes.\La comunidad de Barranquilla se encuentra consternada ante este nuevo acto de violencia que ha cobrado la vida de un joven. La Policía Nacional ha intensificado sus esfuerzos para dar con los responsables y esclarecer los motivos detrás de este asesinato. Se espera que, con el análisis de las pruebas recolectadas y la colaboración de los testigos, se pueda llegar a una conclusión que permita llevar ante la justicia a los culpables. La investigación se centra en analizar la trayectoria de la víctima, sus relaciones y posibles conflictos, con el fin de determinar si el crimen fue premeditado o si se trató de una venganza. La seguridad en el barrio Me Quejo y en toda la ciudad de Barranquilla se ha visto afectada por este suceso, lo que ha generado preocupación y un llamado a la acción por parte de las autoridades y la ciudadanía





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