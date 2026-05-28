Asesinan a hombre en Soledad, Atlántico, que tenía 6 anotaciones judiciales

El hombre al que le quitaron la vida en Soledad, Atlántico, tenía 6 anotaciones judiciales y estaba amenazado.

El hombre al que le quitaron la vida en Soledad , Atlántico , tenía 6 anotaciones judiciales y estaba amenazado. Ángel Ignacio Pacheco Escobar, de 29 años de edad, fue identificado como la víctima que fue acribillada a bala la noche del miércoles 27 de mayo en el barrio Ciudad Cortizzos de Soledad , Atlántico .

Los miembros del CTI de la Fiscalía que están llevando las investigaciones, conocieron que Ángel Ignacio se encontraba conversando con otras personas en vía pública de la urbanización, ubicada a un costado del Arroyo El Platanal, en inmediaciones del Centro Comercial Carnaval cuando de un momento llegaron unos sujetos en un motocarro. Del vehículo descendió un hombre con un arma de fuego en la mano y se dirigió directamente donde estaba Ángel Ignacio y le propinó 5 impactos de bala en su cuerpo.

Cuando huía del lugar disparó también contra otros dos hombres que se encontraban en el sitio, dejándolos heridos, y luego se montó en el motocarro y, junto con su cómplice, huyó por rumbo desconocido. Ángel Ignacio Pacheco Escobar murió en el lugar de los acontecimientos, mientras que los otros dos hombres, que resultaron heridos, fueron identificados como Álvaro Manuel Meza Ardila, de 50 años de edad, y Jorge Cuenta Sanjuanelo, de 34 años, quien, según los galenos que lo atendieron se encuentra bajo pronóstico reservado.

Durante las pesquisas preliminares que han logrado realizar las autoridades, se encontraron que, revisando en el Sistema Penal, Oral y Acusatorio, se encontraron con que Ángel Ignacio Pacheco Escobar era oriundo del municipio de Sabanalarga, Atlántico, y registraba 6 anotaciones judiciales. Entre los delitos que se le imputan se encuentran: uno por fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, uno por constreñimiento ilegal, 2 por concierto para delinquir, uno más por fuga de presos y otro por porte ilegal de estupefacientes.

Además, las investigaciones han indicado que Pacheco Escobar apareció en un panfleto que fue divulgado recientemente en el municipio de Sabanalarga, donde advertían a las personas que se abstuvieran de hacer negociaciones o tratos con él, porque también serían declaradas objetivo militar. Se conoció que en el año 2018, Pacheco Escobar en una operación realizada por las autoridades en el municipio de Sabanalarga, denominada 'Los Quimeras Bolívar II', fue capturado junto a otros hombres.

Trascendió que las amenazas en su contra, registradas recientemente en un panfleto que apareció en el municipio de Sabanalarga, estaría firmado por el Bloque Resistencia Caribe de 'Los Costeños'. La pesquisa preliminar sobre este hecho que ha realizado el CTI de la Fiscalía, indica que una primera hipótesis sobre este crimen estaría relacionada con una disputa entre estructuras delincuenciales por el control de las rentas criminales en el municipio de Sabanalarga





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