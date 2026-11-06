Asesinan a hombre en vereda El Tambo, Bello, tras hallazgo con impacto de bala

La policía investiga el homicidio de un hombre encontrado en la vereda El Tambo, Bello, con disparos de arma de fuego y un vehículo Peugeot blanco asociado al lugar.

Un nuevo incidente violento ha conmocionado a la zona rural de Bello, ubicada en el norte del Valle de Aburrá. Las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre que habría sido asesinado con arma de fuego. El descubrimiento se realizó en la vereda El Tambo, dentro de la jurisdicción del corregimiento de San Félix, tras ser alertada la población local sobre la situación crítica.

Detalles del hallazgo y respuesta de autoridades

Ante la emergencia, socorristas de Bello se desplazaron inmediatamente hacia el lugar del suceso. Al llegar al sitio, los equipos de respuesta encontraron a la víctima presentando claros impactos de bala en su cuerpo. Posteriormente, unidades de la Policía Nacional también arribaron al sector para atender el caso y asegurar la escena, coordinando las acciones con los cuerpos de investigación.

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Según el reporte preliminar disponible, en el momento en que se conoció la información oficial, se esperaba la llegada de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Estos especialistas son los encargados de realizar la inspección judicial correspondiente y el posterior levantamiento del cuerpo para determinar las circunstancias exactas de la muerte. Por el momento, el hombre permanece sin identificar.

Vehículo Peugeot asociado al caso

Junto al cadáver fue encontrado un automóvil Peugeot de color blanco. El vehículo cuenta con las placas PER-340 y está matriculado en Envigado. La presencia de este auto en la escena del crimen ha llamado la atención de las autoridades y se ha convertido en una pieza clave para la investigación en curso.

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De manera preliminar, surgió la posibilidad de que la víctima se desempeñara como conductor de una plataforma de transporte digital. Sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada por las fuentes oficiales. Los investigadores deben verificar si existe relación entre la actividad laboral de la víctima y los hechos delictivos reportados.

Llamado a la comunidad y próximos pasos

Por ahora, las circunstancias exactas en las que ocurrió el homicidio y los responsables del ataque son materia de investigación. Las autoridades buscan reconstruir la cronología de los hechos para establecer cómo y por qué se produjo el ataque en la vereda El Tambo. Se reitera que no se descarta ninguna hipótesis mientras se reúnen todas las pruebas disponibles.

Se exhorta a la ciudadanía a colaborar con las investigaciones. Las personas que puedan reconocer el vehículo o aportar información que permita identificar a su propietario deben acudir a la estación de Policía de San Pedro de los Milagros o a Medicina Legal en Medellín. Cualquier dato adicional puede ser determinante para desbaratar la trama criminal y entregar justicia a la familia de la víctima.