Asesinan a José Alberto Fernández por deuda de 5.000 pesos en Medellín

La fuerza pública busca al responsable del homicidio agravado de un adulto mayor en la comuna 5 de Medellín tras una disputa por una suma de dinero.

Las autoridades policiales y judiciales de Medellín están intensificando sus operaciones de búsqueda para capturar al presunto responsable del asesinato de José Alberto Fernández Restrepo, un adulto mayor de 72 años. El hecho violento se registró durante la noche del pasado sábado en las inmediaciones de la carrera 65 con la calle 93, ubicada en el barrio Francisco Antonio Zea, perteneciente a la comuna 5, también conocida como Castilla. Este incidente marcado por la brutalidad ha conmocionado a la comunidad local y ha generado un fuerte llamado a la calma y la prevención de la violencia.

Detalles del hecho y contexto del crimen

Según la información preliminar recopilada por la policía, el móvil del crimen habría sido una deuda millonaria de 5.000 pesos que el victimario exigía al señor Fernández. El encuentro inicial ocurrió cuando José Alberto caminaba por el exterior de una panadería donde se encontraba el agresor. Este último, quien había consumido alcohol, decidió levantarse de la mesa y sacar un cuchillo que llevaba escondido en la pretina de su pantalón para confrontar a la víctima.

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La confrontación escaló rápidamente cuando José Alberto intentó alejarse del lugar, iniciando una persecución en la vía pública. El presunto agresor logró alcanzar al adulto mayor sobre la carrera 65, donde le asestó dos heridas de arma blanca en el pecho con una contundencia que demostró la intención fatal del ataque. Las lesiones eran de tal gravedad que la víctima agonizó en la vía antes de ser trasladada al Hospital La María por conocidos que la apoyaron en un taxi.

Posiciones y búsqueda del sospechoso

El sospechoso, un hombre conocido en la zona pero identificado inicialmente como una persona que había vendido su casa días atrás, logró escapar del lugar del crimen. Las autoridades indican que este individuo abandonó el barrio inmediatamente después del altercado, desconociéndose actualmente su paradero final. Los testigos presentes y las personas que estaban en la mesa con el agresor durante el incidente han facilitado información, aunque la búsqueda continúa activa.

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Se presume que la deuda de 5.000 pesos tenía varios meses de antigüedad, lo que sugiere un conflicto latente entre ambas partes. Además de este asunto económico, se ha revelado que existía una tensión personal previa entre José Alberto y el agresor por otros motivos no especificados. La Procuraduría y la fiscalía están revisando la integridad de las pruebas para asegurar que el responsable responda por el delito de homicidio agravado ante un juez de la república.

Impacto en la seguridad de la comuna 5

Este lamentable suceso marca el undécimo asesinato registrado en la comuna 5 (Castilla) en lo que va del año 2025. Según datos proporcionados por el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), la cifra se mantiene estable con respecto a periodos anteriores, destacando un caso más en esta jurisdicción específica. La comunidad espera que la captura del responsable pueda restablecer la sensación de seguridad en los barrios afectados.

A nivel municipal, la ciudad de Medellín ha reportado un total de 62 asesinatos relacionados específicamente con temas de convivencia y disputas personales durante el año 2025. Esta cifra representa una reducción significativa, ya que se trata de 37 homicidios menos en comparación con las estadísticas de años anteriores. Las estadísticas evidencian un esfuerzo por reducir la violencia, aunque casos como el de José Alberto Fernández Restrepo subrayan la necesidad de intervención constante en las zonas de mayor vulnerabilidad.

Las autoridades continúan forenses y técnicas para recopilar todas las evidencias disponibles, incluyendo el análisis de cámaras de seguridad en la zona del crimen. Se espera que en los próximos días se logre la aprehensión del individuo para que se esclarezcan todos los detalles del motivo y se le impute la responsabilidad legal correspondiente. La justicia procesará este caso con la celeridad necesaria para garantizar que la verdad se establezca y la sociedad colombiana tenga certeza sobre la aplicación de la ley en casos de violencia extrema.