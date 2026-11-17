Jovan Richard Polo Ortiz y Romira Helena Ramírez Parejo fueron atacados por sicarios en el barrio Siete de Abril de Barranquilla.

Las autoridades policiales en Barranquilla confirmaron la muerte de Jovan Richard Polo Ortiz, un joven de 21 años de edad, tras ser víctima de un ataque armado en el barrio Siete de Abril, ubicado en el sur de la capital del Atlántico. Junto a Polo Ortiz, resultó herida Romira Helena Ramírez Parejo, de 30 años de edad, en el mismo incidente delictivo reportado por las fuerzas de seguridad.

Detalles del Ataque en la Vía Pública

Investigadores del caso han establecido que las dos víctimas se desplazaban por una de las calles del sector cuando fueron interceptadas por dos sujetos que circulaban en una motocicleta. Según las declaraciones proporcionadas por testigos oculares a las autoridades, las víctimas reconocieron a sus agresores en el momento del encuentro.

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Ante la identificación, los dos individuos intentaron huir corriendo, pero los sicarios los persiguieron inmediatamente. Los atacantes les dispararon en repetidas ocasiones, causándoles heridas de gravedad que resultaron fatales para Polo Ortiz. Tras el tiroteo, los agresores emprendieron la huida por una ruta desconocida, lo que dificulta su captura inmediata.

Vínculos con Delincuencia y Dinamización de Estupefacientes

El lugar de los hechos, el barrio Siete de Abril, se convirtió en el escenario donde falleció Jovan Richard Polo Ortiz. Según las informaciones recopiladas por los investigadores durante las primeras etapas del proceso, se ha señalado que el fallecido tenía vínculos con el grupo de delincuencia común conocido como Los Costeños.

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Paralelamente, se ha indicado que tanto Polo Ortiz como Ramírez Parejo pertenecerían a dicha agrupación delictiva. Se especula que ambos actuarían como dinamizadores de la comercialización de estupefacientes, operando al servicio de una figura criminal identificada en el sector como La Chuchona.

Pronóstico Reservado y Corroboración de Datos

Mientras que la muerte de Polo Ortiz fue confirmada en el lugar, Romira Helena Ramírez Parejo recibió asistencia médica de emergencia. Fue trasladada y auxiliada en el Paso del barrio Santa María, donde se encuentra actualmente hospitalizada y bajo estricto monitoreo médico.

Las autoridades sanitarias han clasificado su condición médica bajo el término de pronóstico reservado, debido a la gravedad de las heridas de bala. Este estado clínico deja abierta la posibilidad de que su situación empeore, aunque se espera que el equipo médico continúe con los tratamientos especializados para salvarle la vida.

Investigación de Responsables y Captura de Sicarios

Las autoridades están emprendiendo una serie de investigaciones preliminares para verificar la veracidad de las informaciones que vinculan a las víctimas con el tráfico de drogas. El objetivo principal es determinar si la motivación del ataque estuvo directamente relacionada con sus supuestas funciones como distribuidores en el barrio Siete de Abril.

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Con base en la evidencia física recolectada y las declaraciones de los testigos, las fuerzas de seguridad esperan poder identificar a los responsables de este atentado criminal. El procedimiento siguiente consiste en localizar a los autores materiales e intelectuales para proceder con su captura y ponerlos a órdenes de las autoridades competentes.