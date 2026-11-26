La muerte de Juan Pablo Olivares en Jericó, Antioquia, ocurre tras 9 días de protestas contra la mina Quebradona. La Gobernación ofrece $200 millones por información clave.

El ciudadano mexicano Juan Pablo Olivares, propietario de la finca hotel Santa Laura, falleció el miércoles 25 de noviembre tras ser atacado con un arma de fuego dentro de su propiedad. La incidencia ocurrió en la zona rural de Jericó, ubicada en el Suroeste antioqueño, donde el hombre fue trasladado de urgencia al hospital del municipio, aunque no pudo salvarse. La Gobernación de Antioquia confirmó el hecho homicida y anunció inmediatamente un consejo extraordinario de seguridad para atender la crisis en la región.

Recompensa de $200 millones por hallazgo de responsables

La administración departicional de Antioquia ha colocado una recompensa de hasta $200 millones de pesos para quienes brinden información que permita identificar y judicializar a los responsables del crimen. Las autoridades han exigido a los organismos de seguridad y justicia esclarecer por completo los hechos, aunque hasta el momento no existe información oficial que vincule directamente el homicidio con las recientes protestas ni con las partes involucradas en el conflicto social.

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La investigación oficial para determinar las causas exactas y los responsables del asesinato continúa activa. No se ha emitido ningún comunicado que relacione el asesinato de Olivares con la disputa territorial, por lo que las autoridades mantienen la cautela en las declaraciones preliminares mientras avanza el proceso penal correspondiente.

Conflicto con Mina Quebradona y AngloGold Ashanti

Este homicidio se produce en medio de un contexto de alta tensión social, específicamente durante una protesta que llevaba nueve días en las veredas Vallecitos y La Soledad. Los habitantes de la zona se oponen decididamente al avance de los trabajos de exploración del proyecto de cobre Quebradona, el cual es operado por la filial de la multinacional AngloGold Ashanti. Desde el 17 de agosto, el municipio ha registrado diversas alteraciones del orden público derivadas de este largo conflicto.

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La empresa informa que cinco camionetas con personal técnico, dedicados a realizar estudios de impacto ambiental, fueron retenidas por los manifestantes en la vereda Vallecitos. Luz Alba Villegas, coordinadora de relacionamiento comunitario de Quebradona, ha señalado que las exploraciones cuentan con los permisos correspondientes de los propietarios y cuentan con el respaldo de muchos habitantes de la zona.

Por su parte, los manifestantes ofrecen una versión diferente, indicando que la empresa paró los vehículos en plena vía pública. Un residente de la zona afirmó que su único objetivo es establecer un diálogo con la empresa y con la Alcaldía, denunciando que las autoridades locales y la Personería no han logrado retirarlos de la mitad de la carretera. Los campesinos aseguran que la movilización era pacífica en su gran mayoría.

Intervención del Esmad y denuncias de violencia

Testimonios de habitantes indican que el Equipo de Acción Móvil (Esmad) llegó a la zona y habría utilizado gases para dispersar la protesta. Según estos relatos, uno de los campesinos resultó herido y sufrió convulsiones debido a la exposición a los gases lacrimógenos. Además, EL COLOMBIANO recogió denuncias en redes sociales que afirman que el Esmad empleó bombas aturdidoras contra los manifestantes en la noche del miércoles en las veredas Vallecitos y La Soledad.

La tensión se intensificó significativamente después de que la Agencia Nacional de Minería (ANM) ampliara la etapa de exploración del proyecto hasta el 8 de diciembre de 2027. Esta prórroga, anunciada en agosto, no autoriza la explotación minera, sino que permite recopilar información para evaluar la viabilidad técnica y ambiental. Tras esta decisión, más de 280 organizaciones de Jericó, Támesis y Fredonia declararon a la empresa como no grata mediante una carta fechada el 28 de agosto.

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Actualmente, se desconoce un balance oficial detallado de los afectados por los incidentes de violencia. La situación permanece compleja mientras se desarrollan las investigaciones penales y la protesta social mantiene su posición en el Suroeste antioqueño, evidenciando la profunda fractura social generada por el proyecto minero.