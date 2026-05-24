Asesinan a Kevin José Ortiz Julio en Cartagena

El cartagenero subió dos publicaciones en su cuenta de Facebook antes de ser asesinado en una zona insegura de La Perimetral. La comunidad y las autoridades llegaron al lugar tras los disparos, confirmando que Kevin ya no tenía signos vitales.

Cinco días antes de que un sujeto le disparara directo al rostro y sin ninguna piedad, Kevin José Ortiz Julio hizo dos publicaciones en su cuenta de Facebook.

El cartagenero subió un conmovedor video de un joven, frente a un ataúd, llorando, acelerando una moto y despidiendo a un amigo. Luego subió el video de una canción llamada Gracias de un artista local que interpreta el género afrobeat. Con esas dos publicaciones, que no tuvieron interacción alguna, el hombre parecía despedirse. A Kevin lo asesinaron en una zona insegura de La Perimetral, a la altura del barrio El Líbano, en el mediodía del jueves 21 de mayo.

Tras disparar, el homicida le dejó un cartel o panfleto con la frase “Nueva Generación, por sapo. Para los sapos”, lo que deja entrever que su asesinato sería por una retaliación. Militares de la Infantería de Marina sobre la vía Perimetral. Alcaldía de Cartagena Tras los disparos la comunidad y las autoridades encargadas llegaron al lugar, confirmando que Kevin ya no tenía signos vitales pero, además, que carecía de documentación para ser identificado.

Los residentes del sector aseguraron que no era de esa zona por lo que toma fuerza la hipótesis de que su verdugo o verdugos, bajo engaños lo trasladó hasta La Perimetral para acabar con él





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