Asesinan a 'La Mona', exnovia del cabecilla de Los Costeños, en Puerto Colombia

Un sicario asesinó a Mayra Vera Duarte, alias 'La Mona', en el parqueadero de un conjunto residencial en Villa Campestre, Puerto Colombia. La víctima, exnovia del líder de Los Costeños, estaba señalada en investigaciones por apropiación de tierras. Las autoridades investigan los móviles del crimen.

El asesinato de Mayra Vera Duarte, conocida como 'La Mona ', ocurrido en la mañana del martes 9 de junio en el departamento del Atlántico, ha conmocionado a la comunidad.

Un video capturó los momentos previos y el brutal ataque en el parqueadero de un conjunto residencial en Villa Campestre, municipio de Puerto Colombia. Según las imágenes, un sicario sorprendió a la víctima y le disparó múltiples veces, causándole la muerte en el lugar. Las autoridades han iniciado una investigación para determinar los móviles del crimen y capturar al responsable.

Mayra Vera Duarte era conocida por su relación sentimental con Jorge Eliezer Díaz Collazos, alias 'Castor', presunto máximo líder de la banda criminal Los Costeños. Además, figuraba en investigaciones por supuestas maniobras irregulares de apropiación de tierras en el corregimiento de Juan Mina, en Barranquilla, y en sectores de Puerto Colombia y Soledad. Pese a estos antecedentes, las autoridades no han confirmado si guardan relación directa con el homicidio.

El caso ha generado alarma por la difusión de las violentas imágenes y por el historial de la víctima. La comunidad de Barranquilla y áreas aledañas expresan consternación ante la crudeza del crimen y la exposición de los hechos en redes sociales. Organismos judiciales y policiales continúan recopilando pruebas para esclarecer completamente el hecho de sangre. Mientras tanto, la Policía y la Fiscalía avanzan en las pesquisas, sin descartar ninguna línea de investigación.

El asesinato subraya la persistente violencia en la región y los retos para la seguridad ciudadana





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