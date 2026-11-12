Asesinan a 'La Pocha' en Barranquilla: séptima mujer víctima de feminicidio en 2026

Stefanny Pahola Barraza de la Hoz fue ejecutada en Villa Cecilia el 11 de noviembre. Su muerte incrementa el número de feminicidios en el Atlántico a 75 víctimas en 2026, con hipótesis de sicariato.

La ciudad de Barranquilla registra un nuevo homicidio de alta gravedad tras la muerte de Stefanny Pahola Barraza de la Hoz, quien era conocida en su entorno como 'La Pocha'. La víctima de 34 años fue interceptada y ejecutada con un disparo en el cuello durante la noche del miércoles 11 de noviembre en el barrio Villa Cecilia.

Detalles del ataque en Villa Cecilia

Los hechos ocurrieron cuando Stefanny salía del establecimiento comercial Las 3A, ubicado en la intersección de la calle 55 con la carrera 41A. Dos individuos que circulaban en una motocicleta se aproximaron a ella. Uno de los ocupantes bajó del vehículo y llamó a la mujer por su apodo, dirigiéndose a ella con la frase "Oye, Pocha" antes de ejecutarle un tiro.

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El proyectil ingresó y salió por la zona del cuello de la víctima. Inmediatamente después del disparo, los sujetos huyeron del lugar montados en la motocicleta. Vecinos que presenciaron el incidente auxiliaron a Stefanny y la trasladaron de urgencia a la Clínica de la Policía. Sin embargo, el personal médico confirmó que la mujer ingresó al centro de salud sin signos vitales.

Hipótesis del CTI y perfil de la víctima

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Metropolitana de Barranquilla desplegaron unidades en el sector para atender el caso, que comenzó alrededor de las 7:00 de la noche. Tras la inspección técnica del cadáver y del lugar de los hechos, los investigadores adelantaron que una de las hipótesis principales apunta a que el ataque está relacionado con asuntos de venta de estupefacientes.

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La modalidad del crimen ha sido catalogada preliminarmente como sicariato. Adicionalmente, las autoridades confirman que Stefanny Barraza no presentaba anotaciones judiciales ni antecedentes registrados en el Inpec, lo que descarta vínculos previos con procesos legales activos. La investigación se centra en determinar la identidad de los responsables y esclarecer los móviles exactos del asesinato.

Impacto estadístico y contexto de violencia

Este caso marca un punto crítico en las estadísticas de violencia homicida contra las mujeres en el departamento del Atlántico. Con la muerte de Stefanny Pahola Barraza de la Hoz, se convierte en la mujer número 75 asesinada en la entidad territorial en lo corrido del año 2026. Esta cifra refleja un aumento constante que evidencia la gravedad de la situación de seguridad y la amenaza constante que enfrentan las mujeres en la región.