La mujer conocida como La Diabla, vinculada a disidencias de las FARC, fue ejecutada en Copacabana. Se elevan los homicidios a 19 casos en 2026 en el área metropolitana.

María Luna de la Cruz Muñoz fue hallada sin vida tras recibir cuatro disparos en una zona rural de la vereda Ancón, en el municipio de Copacabana. El hallazgo se registró alrededor de las 10:00 de la noche de este jueves, evidenciando una ejecución fría y calculada. La mujer, de 30 años, había huido previamente del municipio de Segovia, ubicado en el Nordeste antioqueño, donde se desarrollaba un intenso conflicto armado entre estructuras delincuenciales.

Detalles de la ejecución en Copacabana

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección judicial en el lugar exacto del hallazgo. Según reportaron los residentes locales, María Luna era una persona desconocida en la zona, lo que confirma que se encontraba en un paraje solitario y aislado cuando hombres armados llegaron al sitio. Los atacantes la abordaron y le dispararon con precisión letal en la cabeza y el costado izquierdo, causándole la muerte instantánea.

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Vínculos con disidencias FARC y antecedentes

La víctima era ampliamente conocida bajo el nombre de 'La Diabla' en el departamento de Antioquia. Las autoridades están investigando si存在ían vínculos directos con el frente 4 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Se le atribuye participación en varios asesinatos ocurridos anteriormente en los municipios de Remedios y Segovia, lo que explica su perfil de alto riesgo.

Historial de violencia y disputas territoriales

Este no es el primer atentado sufrido por De la Cruz Muñoz. Hace varios meses, la mujer ya había sido objeto de un ataque en Segovia que la dejó hospitalizada por semanas tras recibir un impacto de bala en el estómago. Su identidad se había popularizado en redes sociales a través de un video difundido durante unos ataques guerrilleros en el sector Llano de Córdoba, evento que generó temor en la población civil aunque no dejó heridos directos en esa ocasión.

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Investigación sobre el Clan del Golfo

Las investigaciones penales avanzan para determinar si detrás de este crimen se encuentra el Clan del Golfo, estructura criminal con la que existe una disputa territorial abierta en el Nordeste antioqueño. Esta misma organización estaría implicada en otras disputas violentas en el norte del Valle de Aburrá, especialmente en el municipio de Barbosa. Las autoridades buscan establecer si esta ejecución responde a esta guerra por el control territorial.

Impacto en la estadística de homicidios 2026

Este homicidio marca un incremento significativo en la violencia letal del área metropolitana para el año en curso. De acuerdo con datos de la Policía Nacional, se han contabilizado 19 casos de homicidio en 2026, superando los 15 registros del año anterior. Copacabana, junto con Barbosa, se perfila como uno de los municipios con mayor aumento en estos índices de violencia durante este periodo.