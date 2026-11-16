Asesinan a Martha Cecilia Losano en Valle de San José, Santander

Martha Cecilia Losano, de 59 años, fue hallada sin vida en Valle de San José tras sufrir una herida por arma cortopunzante. La Fiscalía investiga el hecho.

La Fiscalía General de la Nación está investigando el hallazgo del cuerpo sin vida de la mujer colombiana Martha Cecilia Losano en el departamento de Santander. Esta mujer, de 59 años, fue encontrada dentro de una vivienda ubicada en la vereda Vega Plazas, perteneciente a la zona rural del municipio de Valle de San José. Las autoridades confirmaron que la víctima presentaba signos externos de violencia, específicamente una herida causada por un arma cortopunzante.

Hallazgo del cuerpo y primeros reportes

Las autoridades informaron que el cuerpo de la mujer, de 59 años, presentaba una herida ocasionada con un arma cortopunzante. El hallazgo según las autoridades se registró el pasado domingo 15 de noviembre, cuando habitantes de esta comunidad rural reportaron la presencia de la mujer sin vida dentro de su residencia. De acuerdo con la información preliminar, Martha Cecilia era soltera y tenía 59 años. Por ahora, no se han establecido las circunstancias en las que resultó herida ni cuánto tiempo llevaba sin vida cuando fue encontrada.

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Despliegue de equipos de criminalística

Tras conocerse el caso, personal de criminalística e investigadores se desplazaron hasta la vereda Vega Plazas para adelantar la inspección técnica al cadáver y recopilar elementos materiales probatorios que permitan esclarecer lo sucedido. El equipo técnico forense tuvo a su cargo la recolección de evidencias en el lugar de los hechos, asegurando la cadena de custodia de los rastros físicos encontrados en el interior de la propiedad. Este protocolo estándar es fundamental para determinar si la escena fue alterada o si existieron testigos presenciales que puedan aportar luz sobre los últimos momentos de la víctima.

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Líneas de investigación sobre la muerte

La investigación busca establecer qué ocurrió dentro de la vivienda, determinar las circunstancias de la muerte de Martha Cecilia y establecer si se trató de un homicidio. Aunque hasta el momento no se conocen detalles de lo que ocurrió ni hay información sobre posibles responsables, las líneas de indagación se centran en el perfil de la víctima y las relaciones sociales que pueda haber mantenido. Los especialistas en ciencias forenses continuarán con el análisis de la autopsia para precisar la hora de la muerte y la mecánica exacta de la lesión provocada por el arma blanca.

Impacto en la comunidad local

El incidente ha generado inquietud en la vereda Vega Plazas, una zona caracterizada por su ruralidad y el estrecho vínculo entre sus habitantes. Las autoridades locales han incrementado la presencia en la zona para garantizar la seguridad de los vecinos mientras se desarrolla el proceso penal. La comunidad rural ha solicitado mayor apoyo de las fuerzas de seguridad para prevenir futuros hechos delictivos en esta área aislada del municipio de Valle de San José. El esclarecimiento del caso es visto como una prioridad por las familias afectadas y las organizaciones civiles de la región.