La mujer de 28 años fue baleada en el barrio La Base. Este caso suma a las 76 mujeres asesinadas en Cali en lo que va del año, generando alarma social.

La joven de 28 años llamada Naslly Dayana Campo fue asesinada con múltiples disparos en el barrio La Base, en la ciudad de Cali. El ataque ocurrió mientras la víctima se encontraba en un vehículo de servicio solicitado mediante una aplicación de transporte, siendo interceptada por dos hombres en motocicleta que dispararon contra el carro.

Detalles del ataque letal contra mujer

Las autoridades indican que los agresores, quienes se desplazaban en una moto, interceptaron el vehículo en el que viajaba Campo y le dispararon en repetidas ocasiones. No se ha determinado aún el móvil del crimen ni se conoce la identidad de los presuntos responsables, quienes huyeron del lugar tras cometer el hecho. Tampoco se ha informado sobre el estado de salud del conductor del automóvil ni si existen detenidos por parte de la policía.

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Posición de autoridades sobre violencia

Natalia Oviedo, subsecretaria de Equidad de Género de Cali, exigió que se esclarezca este caso inmediatamente. La funcionaria expresó su indignación y dolor ante el hecho, señalando que estas violencias continúan arrebatando vidas y advirtiendo que la sociedad no puede ser indiferente ni normalizar esta realidad. Su declaración busca llamar la atención sobre la gravedad del problema de seguridad para las mujeres en la región.

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Alza de feminicidios y homicidios en Cali

Este asesinato se integra en un panorama alarmante reportado por la Personería Distrital, la cual registró 76 mujeres muertas en Cali entre enero y octubre de 2026. Esta cifra representa un incremento de 18 casos en comparación con el mismo periodo del año anterior. De los 76 fallecimientos, cinco han sido tipificados como feminicidios, aunque la mayoría de los homicidios aún no clasifican bajo esa tipificación jurídica específica.

Cifras de desapariciones y próximas acciones

La situación se complica con los datos de desapariciones, donde se reportaron 114 mujeres desaparecidas en 2026, de las cuales 40 seguían sin aparecer en noviembre. Las autoridades continuarán investigando mediante revisión de cámaras de seguridad y análisis de la ruta del servicio para reconstruir los últimos minutos de vida de Naslly Dayana Campo, mientras se espera la publicación de más detalles oficiales en las próximas horas.